"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسي

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتاريخ 22 أغسطس 2022، على كمية 240 ألف طن قمح روسي شحن فترات شحن من 20 سبتمبر حتى 10 أكتوبر ومن 11 حتى 30 أكتوبر. ومن 21 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأرصدة الإستراتيجية للبلاد من القمح المستورد.

عددهم 961 بطاقة

وأكد المصيلحي أن الزيادة محددة بسلع معينة تكون مدونة على قاعدة بيانات البطاقة التموينية حيث سيتم صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كليو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 ك سكر للبطاقة الواحدة، وصرف كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعه و2 ك للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر،

وأوضح سيتم صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

مناقصة لشراء الزيت



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، مساء اليوم (الثلاثاء) على كمية 47 ألف طن زيت صويا خام صب من إنتاج محلي بالجنيه المصري، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت التموين، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين، ابتداءًا من أول سبتمبر المقبل، بواقع 5 سلع، يحق للمواطن الحصول عليها ضمن المستحق من الدعم.

وطبقًا للقرار الصادر بهذا الشأن، والتي حصلت “الفجر”، على نسخة منه، نرصد لكم السلع الخمس الجديدة ضمن القرار الوزاري؛

مسلى نباتي (سمنة)

دقيق معبأ

طحينة بيضاء

تونه

مربى



وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.

وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.