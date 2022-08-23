عاجل.. قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 23-8-2022

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 11 جنيه مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة الدولية واستمرار حالة التذبذب في سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم:



سعر الذهب عيار 18 سجل 923 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1077 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 1230.85 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 8616 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب بقوة مفرطة لتربح الأوقية ما يقرب من 20 دولار أو ما يعادل 1.1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1767 دولار للأوقية بعد التداولات في وقت سابق قرب مستويات الـ 1743 دولار للأوقية.

وخسر الذهب خلال تعاملات أمس الإثنين ما يقرب من 0.8% متخليًا عما يقرب من 16 دولار في الأوقية ليهبط قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر تزامنا وتوقعات بمزيد من التشديد من جانب الفيدرالي لكبح التضخم.

وعلى الجانب الآخر جاءت تراجعات مؤشر الدولار الذي ارتفع بوتيرة أنهكت معها أغلب الأصول حيث سقطت الأسهم والذهب وحتى النفط لم يسلم من بلوغ الدولار ذروة 20 عام حينما تجاوز مستويات الـ 109 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 108.4 نقطة متراجعًا بنسبة 0.6% بعد الوصول إلى مستويات 109.27 نقطة في التعاملات المبكرة.

ورغم التراجع في وقت سابق دون مستويات الـ 3% إلا أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية نجح خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في تجاوز مستويات الـ 3% مرة أخرى.