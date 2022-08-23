وظائف وزارة التخطيط.. ننشر الشروط وخطوات التقديم أون لاين

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هالة السعيد، وزيرة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط

يبحث المواطنون عن وظائف وزارة التخطيط، وذلك عقب إعلان الوزارة حاجتها لتعيين متخصص في قطاع الموارد البشرية، والتقديم عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وفيما يلي نقدم لكم شروط وخطوات التقديم أون لاين لوظائف وزارة التخطيط.

 

وظائف وزارة التخطيط.. الموارد البشرية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر موقعها الرسمي، عن احتياجها إلى توظيف أفراد لشغل مهام متخصص في قطاع الموارد البشرية، إذ أنها ستتلقى طلبات التوظيف على موقعها الإلكتروني على الإنترنت.

وقالت وزارة، إن المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة تشترط الحصول على البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية، أو أي مجال ذي صلة.

 

شروط وظائف وزارة التخطيط

وبالنسبة لشروط وظائف وزارة التخطيط، قد اشترطت الوزارة أن تتراوح سنوات الخبرة في المتقدمين لشغل وظيفة متخصص في قطاع الموارد البشرية من سنة إلى ثلاث سنوات.

وأوضح بيان الوزارة أنه يجب على المتقدمين لشغل الوظيفة التمتع بالفهم التام لسياسات، وإجراءات الموارد البشرية العامة إلى جانب استخدام ممتاز لبرامج:

  • مايكرو سوفت أوفيس
  • MS Office
  • الوعي بأنظمة HRIS المختلفة.

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مهارات وزارة التخطيط

كما اشترطت وزارة التخطيط ضمن وظائفها والمواصفات الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة متخصص في قطاع الموارد البشرية، أن يتمتع بالقدرة عالية على مهارات الاتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين علاوة على مستوى عال من المتابعة والاهتمام بالتفاصيل.

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