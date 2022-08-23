برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، أمس الإثنين 22 أغسطس 2022، من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفيما يلي نقدم لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 للاستعلام عنها برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية، أعلنت فى وقت ماضي استعداداتها لكافة امتحانات الدبلومات الثانوية الفنية وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس بجميع أنواعها(دبلوم صناعي، دبلوم زراعي، دبلوم تجاري، دبلوم فندقي)، بمستوى محافظات الجمهورية وذلك في الدور الثاني في العام الدراسي 2021-2022، حيث قد انطلقت في يوم السبت الماضي الموافق 30 من يوليو، واستمرت إلى يوم الثلاثاء 9 من أغسطس الماضي.

وبدأت جميع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية في الدور الثاني عام لعام 2022 بالمواد في نفس الورقة الامتحانية وذلك في يوم الأربعاء الماضي الموافق 10-8-2022 والذي انتهت في يوم الخميس الماضي الموافق 11-8-2022.

وقالت وزارة التعليم، إنه قد تم التنبيه مشددًا على كافة لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة إلى لتوجه بالتنبيه على جميع لجان سير الامتحان الذي تتبع لهم بضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية طبق قرارات مجلس الوزراء في ذلك الشأن، وذلك من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة لأبنائنا الطلبة والزملاء الموظفين بتلك اللجان.

وأضافت، أن عدد التلاميذ الذين قاموا بتأدية امتحانات الدبلومات الفنية في الدور الثاني في هذا العام 2022 قد بلغ نحو عدد 221827 تلميذ في جميع النوعيات (111534 دبلوم صناعي - 41795 دبلوم زراعي - 64542 دبلوم تجاري - 3956 دبلوم فندقي).

كما بلغ عدد جميع اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية في الدور الثاني في هذا العام عدد (447) لجنة امتحانية بجميع نوعيات التعليم الفني منهم (238 دبلوم صناعي - 120 دبلوم تجاري - 84 دبلوم زراعي - 5 دبلوم فندقي).

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في الدور الثاني برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عن إتاحة فرصة الحصول على النتائج عقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 في الدور الثاني برقم الجلوس خلال ساعات، بموقع وزارة التربية والتعليم هنــــــا.

حيث ستظهر نتائج الدبلومات الفنية 2022 بالدور الثاني برقم الجلوس بموقع وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني ببوابة مركز المعلومات التي يتاح الدخول عليها عبر الرابط من هنا وبوابة التعليم الفني بموقع وزارة التربية والتعليم التي يمكن الدخول عليها من خلال الرابط من هنا.