السلع التموينية تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي بالشراء المباشر

الاقتصاد
القمح الروسي
القمح الروسي

قالت وزارة التموين  إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي عبر شراء مباشر، مواصلة اتجاها بدأته مؤخرا للشراء دون إصدار مناقصات دولية.

وقال مصدران على دراية بالأمر إن الشراء يشمل ست شحنات كل منها 40 ألف طن من القمح الروسي بأسعار شاملة تكلفة الشحن مع الدفع من خلال خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

ولم تكشف الوزارة عن السعر لكن تجارا قالوا إنهم يعتقدون أنها بيعت بسعر قدره 368 دولارا للطن، بانخفاض نحو ثمانية في المئة عن مشترياتها السابقة في يوليو تموز.

وقالت وزارة التموين  إن هيئة السلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، اشترت نحو 1.8 مليون طن من القمح المستورد عبر مناقصات ومشتريات مباشرة.

واحتياطي القمح الاستراتيجي لدى مصر حاليا كاف لمدة سبعة أشهر، بزيادة شهر عن هدفها المعتاد البالغ ستة أشهر.

ومصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم وأصبحت معتمدة بشدة على الحبوب الروسية والأوكرانية في الأعوام القليلة الماضية.

ويحاول القطاع الخاص والمشتري الحكومي للحبوب في مصر تنويع مصادرهما للقمح هذا العام لكن مشتريات كبيرة من القمح الروسي تواصلت في الأشهر التي أعقبت غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة التموين إن الشحنات سيجري شحنها في الفترات من 20 سبتمبر أيلول إلى 10 أكتوبر تشرين الأول، ومن 11 إلى 30 أكتوبر تشرين الأول، ومن 21 أكتوبر إلى 10 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المصدران إن المزيد من المشتريات ما زالت ممكنة بينما لا تزال المحادثات جارية.

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