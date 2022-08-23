انتشر البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أيام من انتهاء امتحانات الثانوية الفنية الدور الثاني بكافة نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022، حيث انطلقت يوم السبت الماضى الموافق 30 يوليو واستمرت حتى يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

ونقدم لكم، رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، من خلال السطور التالية.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

تكون نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس والاسم دور ثاني بجميع أقسامها دبلوم صناعي، دبلوم زراعي، دبلوم تجاري، دبلوم فندقي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، عن موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022، حيث من المقرر ان يتم اعتمادها الأسبوع الجاري، فور الانتهاء من إعدادها.

وتُتاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، عبر بوابة التعليم الفني، فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الفني، رضا حجازي، خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الدبلومات الفنية 2022 فرصة الحصول على النتيجة فور ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس قريبا، على موقع وزارة التربية والتعليم.

حيث تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بوابة مركز المعلومات التي يمكن الدخول عليها عبر الرابط من هنــا، وبوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم التي يمكن الدخول عليها عبر الرابط من هنــا.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس

1 - ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.

2 - قم بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح اضغط على عرض النتيجة.

نسب النجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

نظام 5 سنوات: حضر عدد 18757 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 80.84% بانخفاض مقداره 3.54% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات: حضر عدد 662036 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 69.35% بإنخفاض مقداره 0.87% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 18792 طالب - (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.02% بانخفاض مقداره 0.44% عن العام السابق.

نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات: حضر عدد 21298 طالب - (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36% (لأول مرة بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).

نظام 3 سنوات - تكنولوجيا تطبيقية: حضر عدد 1312 طالب - (3 شهادات) بنسبة نجاح 70.73%.

نظام 3 سنوات - اعداد مهنى: حضر عدد 67156 طالب - (3 شهادات) بنسبة نجاح 44.61% بزيادة مقدارها 5.11% عن العام السابق.

بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالب بنسبة نجاح 85.46% بإنخفاض مقداره 2.48% عن العام السابق.

ويذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني عام 2022 في المواد ذات الورقة الامتحانية بدأت من يوم الأربعاء الموافق 10-8-2022 وانتهت يوم الخميس الموافق 11-8-2022.