احصل عليها الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني تحتل قائمة تريندات جوجل اليوم، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، بنسبة نجاح 91.27%.

وأشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بنسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني، متوجهًا بالشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، وفيما يلي نقدم لكم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

يمكن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني عبر الرابط التالي هنـــــــا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني.

نسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة 3 سنوات- 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني نظام 5 سنوات حضر عدد 3430 طالبًا في 4 شهادات فنية بنسبة نجاح 96.79% بانخفاض مقداره 0.51% عن العام السابق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني نظام 3 سنوات حضر 180580 طالبًا في 4 شهادات بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بشأن نظام 3 سنوات لطلاب التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد 2615 طالبًا في 4 شهادات بنسبة نجاح 95.14% بانخفاض مقداره 0.22% عن العام السابق.

أما نظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات فقد أشار الوزير إلى أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني حضر فيها عدد 2675 طالبًا في 4 شهادات بنسبة نجاح 95.10% بمشاركة ممثلي سوق العمل في عملية التقييم.

وفي شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات شهدت نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني حضور عدد 380 طالبًا في 3 شهادات بنسبة نجاح 100%.

بينما نظام 3 سنوات إعداد مهني كانت نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني حضور عدد 32609 طالبًا في 3 شهادات بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06 % عن العام السابق.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

وكان قد وجه حجازي الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، مشيدًا بنجاح التعليم الفني في الالتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني، وبمشاركة ممثلي سوق العمل ومقيمي وزارة التربية والتعليم في تقييم الطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، جاء ذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني.

نظام التعليم أون لاين On Line

وأشار الوزير إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفني لما لديه من مقدرات وما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافي للمناهج والدروس On Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفني لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفني فقط بمعدل 11 ساعة يوميًا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفني على قناة يوتيوب لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفني لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب.

كذلك تفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليًا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفني على موقع الوزارة.