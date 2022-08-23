هنا.. رابط بوابة التعليم الفني 2022 للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

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نتيجة الدبلومات الفنية 2022

رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس ينتظره عنه الطلاب بفارغ الصبر، بعدما أن تم الاعلان عن اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني من جانب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أمس الاثنين 22 أغسطس 2022.

 

رابط بوابة التعليم الفني 2022 للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

تعمل حاليا وزارة التربية والتعليم على تجهيز رابط بوابة التعليم الفني 2022 للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية، ليتاح لجميع طلاب الدور الثاني للدبلومات الفنية الاستعلام من خلاله عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس من المقرر أن يظهر بعد قليل على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/، كما يمكن أن يظهر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني من خلال الرابط التالي https://fany.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس، من المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم من خلاله إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس في المواد التي امتحنها الطالب في الدور الثاني

وبعد اعلان النتيجة على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس في المدارس أيضا ليبدأ الطلاب في حسم مصير خطواتهم القادمة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس تعلنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها بعد قليل، ليعرف كل طالب نتيجته بسهولة.

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رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بنسبة نجاح (91.27%)، عصر اليوم الاثنين.

 

تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني بالارقام

وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أهم سمات نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني كالأتى:

  1. نظام 5 سنوات: حضر عدد 3430 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 96.79 % بانخفاض مقداره 0.51 % عن العام السابق.
  2. نظام 3 سنوات: حضر 180580 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 92.01% بزيادة مقدارها 0.20% عن العام السابق.
  3. نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر عدد 2615 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.14 % بانخفاض مقداره 0.22 % عن العام السابق.
  4. نظام 3 سنوات: برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 2675 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 95.10% (بمشاركة ممثلي سوق العمل فى عملية التقييم).
  5. التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 380 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 100%.
  6. نظام 3 سنوات - إعداد مهني: حضر عدد 32609 طالب (3 شهادات) بنسبة نجاح 86.44% بزيادة مقدارها 3.06 % عن العام السابق.
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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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