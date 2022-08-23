26 % تراجع في صادرات القمح الروسية على أساس سنوي

الاقتصاد
القمح الروسي
القمح الروسي

قالت شركة "سوف ايكون" للاستشارات الزراعية ومقرها موسكو يوم الثلاثاء إن صادرات القمح الروسية في يوليو تموز وأغسطس آب، أول شهرين في موسم 2022-2023، بلغت 5.9 مليون طن بانخفاض قدره 27 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام.

وأضافت أن هذا هو أدنى حجم لصادرات القمح الروسي في هذين الشهرين منذ موسم 2017-2018.

وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن موسكو ملتزمة بالاتفاق حول صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" إن بلادها ملتزمة بشكل كامل بهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه وإبرامه في الشهر الماضي.

وكان اتفاق برعاية الأمم المتحدة قد تم إبرامه اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا خلال يوليو تموز يقضي بفتح ممرات آمنة للسفن المحملة بالحبوب والغذاء من موانيء أوكرانية عبر البحر الأسود.

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