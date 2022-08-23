هنا HERE.. نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022 برقم الجلوس

يبحث طلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني وأولياء الأمور على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022 برقم الجلوس، وذلك من خلال محرك بحث الشهير جوجل، كذلك يتم البحث أيضًا عن رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم.

ونقدم لكم فيما يلي رابط نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022 برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية دور ثاني 2022

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم وادخال رقم جلوس الطالب من هنا.

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2021 /2022، بنسبة نجاح (91.27%).

كما وجه سيادته الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، مشيدًا بنجاح التعليم الفنى فى الإلتزام بتحقيق الإنجازات المخططه وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني، وبمشاركة ممثلي سوق العمل ومقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب دارسى البرامج الدراسية المطوره على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل.

وزير التعليم يشيد بالتعليم الإلكتروني

وأشار الوزير إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من مقدرات وما تم بناؤه من قدرات فى تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعه يوميًا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليًا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.

وأشاد الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس 2022 والتي تقدم لها 220 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها 34 ألف معلم، فى 447 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل لأي حالة إصابة أو إشتباه بفيرس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي – زراعى – تجارى – فندقي)، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات - 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى)