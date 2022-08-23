مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر الزمالك 23-8-2022 الدوري المصري

يلا شوت الجديد الزمالك مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم لقاء أصبح تحصيل حاصل في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري المصري الممتاز وذلك عندما ينطلق في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة الموافق الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة بعدما ضمن نادي الزمالك لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي بعدما تعثر بيراميدز أمام فيوتشر أمس ولذلك فإن الأعصاب الهادئة ستكون شعار جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض وسيلجأ إلى إراحة عدد كبير من لاعبيه الكبار في آخر جولتين لأنه أثبت أن الفريق لا يقف على أحد حتى بعد رحيل أشرف بن شرقي وطارق حامد ومحمد أبو جبل عنه واضطراره للعب بمجموعة كبيرة من الناشئين في مقدمهم حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار وسيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وأثبتوا أنهم يمكن الاعتماد عليهم في المستقبل دون عقد صفقات تكلم النادي الملايين الطائلة.





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رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري مباشر تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مقدمتهم قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا والتونسي سيف الدين الجزيري الذي كان أحد الأسباب الكبيرة في التتويج بلقب الدوري المصري للعام الثاني على التوالي بفضل التحركات الهائلة في الخط الأمامي بدليل أنه وصل به إلى المركز الأول برصيد 75 نقطة كما كان لخطة فيريرا في الاعتماد على طريقة 3-4-3 بدلا من 4-4-2 في تماسك الدفاع وتحقيق الانتصارات حتى وصل الفريق إلى اللقب بكل راحة بصرف النظر عن الأهلي وبيراميدز.





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يلا شوت الجديد الزمالك مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لايف وفاز الزمالك على مصر المقاصة بخماسية نظيفة ثم عبر نادي فاركو بهدف دون مقابل قبل مباراة الاتحاد السكندري الليلة التي يطمع من خلالها لتحقيق الفوز بأي طريقة من أجل تقديم رؤية حقيقية للجماهير أن الفريق كان يستحق الفوز بكأس مصر والدوري.





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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اون لاين على الجانب الآخر فإن الاتحاد السكندري مع مدربه محمد عمر يرغب في ضمن البقاء بشكل رسمي في الدوري المصري من خلال تحقيق الفوز فقط لأنه حاليا في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة بعد اكتساح نادي البنك الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية ولذلك سيعول عمر على مابولولو في خط الهجوم ومن خلفه خالد الغندور وبواتينج في صناعة اللعب للضغط على دفاع نادي الزمالك.





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