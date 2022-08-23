سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء 23-8-2022

استقر سعر اليورو في ختام التعاملات، ليسجل في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسط أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزي المصري

19.36 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري

19.38 جنيه للشراء.

19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.41 جنيه للشراء.

19.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.38 جنيه للشراء.

19.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.39 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.40 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.45 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم ليسجل 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وشهدت التعاملات الصباحية بالبنوك ارتفاع أسعار الدولار بقرشين ليسجل فى كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء فى البنك التجاري الدولي ليسجل 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وارتفع فى بنك الإسكندرية ليسجل 19.14 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء زيادة بقيمة 2 قرشا في بعض البنوك على الرغم من استقراه في البنك المركزي عند 19 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في أكبر بنك حكومي الاهلي المصري إلى مستويات 19.12 جنيه لشراء و19.18 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار ايضا في البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية إلى مستويات 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبي مقابل 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع نهاية تعاملات الامس.

وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.13 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وزاد الدولار ايضا في البنك العربي الافريقي واتش اس بي سي وبنك سايب وبنك الأمارات دبي الوطني إلى 19.10 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

بينما شهد سعر الدولار استقرار في تعاملات، بنك مصر عند 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، واستقر في بنك القاهرة عند 19.11 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

تحويلات المصريين في الخارج



وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 ارتفاعًا بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).

كما شهدت الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

اسعار العملات الاجنبية



وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.52 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الاسترليني 22.50 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.