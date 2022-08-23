الأرجنتين تستعد لتقييد الواردات وسط نقص في النقد الأجنبي

قال مصدر لرويترز يوم الثلاثاء إن حكومة الأرجنتين ستطلق ثلاثة إجراءات في الأيام المقبلة بهدف تقييد الواردات والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي المتناقص لدى البنك المركزي.

وتأتي الإجراءات بينما أظهرت بيانات جديدة يوم الاثنين عجزا تجاريا في يوليو تموز بلغ 437 مليون دولار، هو الثاني على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وزادت صادرات الأرجنتين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 في حين قفزت الواردت 44.6 بالمئة.