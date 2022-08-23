الأرجنتين تستعد لتقييد الواردات وسط نقص في النقد الأجنبي

الاقتصاد
تقليل الواردات
تقليل الواردات

 قال مصدر لرويترز يوم الثلاثاء إن حكومة الأرجنتين ستطلق ثلاثة إجراءات في الأيام المقبلة بهدف تقييد الواردات والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي المتناقص لدى البنك المركزي.

وتأتي الإجراءات بينما أظهرت بيانات جديدة يوم الاثنين عجزا تجاريا في يوليو تموز بلغ 437 مليون دولار، هو الثاني على التوالي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وزادت صادرات الأرجنتين في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 22.4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 في حين قفزت الواردت 44.6 بالمئة.

الأكثر قراءة

بث مباشر الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد يلا شوت الجديد بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر الزمالك 23-8-2022 الدوري المصري

عاجل- الأهلي يبت في قرار قبول استقالة شركة الكرة

عاجل.. كشف حقيقة استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي

تفاصيل أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

عاجل.. التفاصيل الكاملة لأزمة شركة الكرة بالأهلي والخطيب "سواريش كلمة السر"

عاجل.. القناص يصدم الزمالك ويعلن انتقاله للأهلي في الموسم الجديد

عاجل|الرعب يسيطر على سكان شبرامنت بسبب حريق استوديو.. وشهود عيان: "نار جهنم"