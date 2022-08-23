انخفاض مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال يوليو

الاقتصاد
المنازل الأمريكية
المنازل الأمريكية


انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة على نحو ملحوظ خلال يوليو تموز في ظل استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن الأمر الذي يقلص القدرة الشرائية.

ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، انخفض مؤشر مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 12.6% إلى 511 ألف وحدة في الشهر الماضي، كما عدلت الوزارة بيانات يونيو حزيران بالخفض إلى 585 ألف وحدة مقارنة بالقراءة السابقة عند 590 ألفًا.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض مبيعات المنازل الجديدة إلى 575 ألف وحدة في الشهر الماضي.

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