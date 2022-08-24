أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-8-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم، بعد أن قفزت أمس ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 11 جنيه مع ارتفاع المعدن الأصفر في البورصة الدولية واستمرار حالة التذبذب في سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 18 سجل 923 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل 1077 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 1230.85 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 8616 جنيها.



أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مرتدة عن ست جلسات متتالية من الخسائر، بدعم من تراجع الدولار في أعقاب بيانات ضعيفة لنشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.76 بالمئة إلى 1748.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش. وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت على مدار الجلسات الست الماضية وسجلت 1727.01 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو تموز.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1762.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "الدولار وعوائد السندات تراجعا بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو ما يساعد الذهب."

وأضاف قائلا "تشير البيانات أيضا إلى انكماش كبير، مما يظهر أن الاقتصاد ضعف بوتيرة سريعة وهو ما يفتح الباب أمام فكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما لن يواصل تشديدا قويا للسياسة النقدية، وهو ما يعطي مزيدا من الدعم للذهب."

وانكمش نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في أغسطس آب إلى أضعف مستوى له في 18 شهرا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى. وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 19.12 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.72 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1980.20 دولار.



قفزت أسعار الذهب بقوة مفرطة لتربح الأوقية ما يقرب من 20 دولار أو ما يعادل 1.1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1767 دولار للأوقية بعد التداولات في وقت سابق قرب مستويات الـ 1743 دولار للأوقية.

وخسر الذهب خلال تعاملات الإثنين ما يقرب من 0.8% متخليًا عما يقرب من 16 دولار في الأوقية ليهبط قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر تزامنا وتوقعات بمزيد من التشديد من جانب الفيدرالي لكبح التضخم.

وعلى الجانب الآخر جاءت تراجعات مؤشر الدولار الذي ارتفع بوتيرة أنهكت معها أغلب الأصول حيث سقطت الأسهم والذهب وحتى النفط لم يسلم من بلوغ الدولار ذروة 20 عام حينما تجاوز مستويات الـ 109 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 108.4 نقطة متراجعًا بنسبة 0.6% بعد الوصول إلى مستويات 109.27 نقطة في التعاملات المبكرة.

ورغم التراجع في وقت سابق دون مستويات الـ 3% إلا أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية نجح خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في تجاوز مستويات الـ 3% مرة أخرى.