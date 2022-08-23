البيت الأبيض يصدر توقعات التضخم والداو جونز يستمر في الهبوط

الاقتصاد
البيت الأبيض
البيت الأبيض

أصدر البيت الأبيض توقعاته عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البيت الأبيض أن مؤشر أسعار المستهلكين سيسجل 6.6% بنهاية العام الحالي، ثم ينخفض إلى 2.8% في نهاية عام 2023، على أن يصل 2.3% في نهاية 2024.

وتنتظر الأسواق كلمات رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول، والتي يترقبها المستثمرين للوقوف على نية الفيدرالي وسياسته النقدية.

وبدأت الأسواق الأمريكية تداولات هذا الأسبوع على انخفاض شديد أمس، ولا يزال الهبوط مستمرًا اليوم حيث يسجل مؤشر داو جونز 32941.68 نقطة هبوطًا بـ 0.37%، وكذلك يتحرك مؤشر إس آند بي 500 هامشيًا.

أما مؤشر الدولار الأمريكي فلا يزال عند 108.525 هبوطًا بـ 0.42%.

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