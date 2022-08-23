بورصة وول ستريت تغلق منخفضة بينما يركز المستثمرون على تباطؤ الاقتصاد

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا يوم الثلاثاء بينما يركز المستثمرون على بيانات تظهر تباطؤ الاقتصاد قبيل المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في جاكسون هول في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتراوح المؤشر القياسي بين مكاسب وخسائر صغيرة في معظم الجلسة بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط شركات القطاع الخاص في الولايات المتحدة انكمش لثاني شهر على التوالي في أغسطس آب مع تراجع الطلب في مواجهة التضخم وتشديد الأوضاع المالية.

والمتعاملون منقسمون بين توقع زيادة قدرها 50 نقطة أساس في أسعار الفائدة وزيادة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر أيلول.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام لأعلى مستوى منذ أواخر يوليو تموز.

وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.34 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 4128.65 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.27 نقطة، أو 0.0 بالمئة، ليغلق عند 12381.30 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 154.39 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 32903.09 نقطة.