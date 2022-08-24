تفاصيل حصول الشركة المتحدة على حقوق رعاية النادي الأهلي

كشف أحمد حسن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع الشركة المتحدة للرياضة في الساعات الماضية.

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي بالساعات الماضية، اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة أربعة مواسم.

تفاصيل عقد الأهلي مع الشركة المتحدة

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إلى الشركة المتحدة للرياضة هي شركة جديدة حصلت على حق المسوق الحصري لحقوق رعاية الأهلي لمدة ٤ سنوات مقابل مليار و300 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلن قبول استقالة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور، والرحيل عن منصبها خلال الفترة الحالية.

وتقدمت شركة الكرة باستقالتها، على خلفية بعض الخلافات في وجهات النظر مع مجلس إدارة النادي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة، وتم قبولها من مجلس إدارة النادي.

