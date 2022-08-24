عقد اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمقر حزب مستقبل وطن بالفيوم، المؤتمر الصحفي الأول لدوري مستقبل وطن بالفيوم، للاعلان عن موعد الاشتراك في مسابقة الدوري والتي تبدأ من غدًا الأربعاء ٢٥ اغسطس، وتستمر حتى يوم ١ سبتمبر.

وعقد المؤتمر الصحفي اليوم بحضور النائب عبد القادر الجارحي الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب يوسف الشاذلي امين التنظيم، والنائب وليد هويدي رئيس اللجنة المنظمة لدوري مستقبل وطن بالفيوم، واللواء محمد أمين أبو طالب والأستاذة منى عابد، والحاج علي غيث الامناء المساعدين، وبحضور السادة امناء المراكز والسادة امناء الشباب بالمراكز، والسادة الصحفيين والإعلاميين.

وتم خلال المؤتمر، الإعلان عن شروط ولوائح المسابقة، ونظام التصفيات في الوحدات الحزبية والوحدات المحلية والمراكز، ومن المقرر انطلاق المنافسات في الوحدات الحزبية، بداية من يوم ٥ سبتمبر.

وتم الإعلان خلال المؤتمر، عن الصفحة الرسمية لدوري مستقبل وطن بالفيوم، والتي سيعلن من خلالها كافة الأخبار الخاصة بالدوري، والنتائج اليومية، واي مستجدات تحدث خلال المسابقة.

وقام بتنظيم المؤتمر الصحفي اليوم، اللجنة المنظمة لدوري مستقبل وطن بالفيوم، برئاسة النائب وليد هويدي، والدكتور محمد رجب جمعة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعضوية احمد اشرف الجندي، وأيمن مصطفى، وحازم عواد، وعبد العزيز عويس، ومحمد حميدة الروبي، وتم الإعلان عن كافة الشروط واللوائح المنظمة للدوري وتسليمها لكل أمانة بالمحافظة.

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