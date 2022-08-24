حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كل ما يدور في أذهانهم من أسئلة حول أعراض جرثومة المعدة وأبرز المضاعفات، ننشر تفاصيلها لكم في السطور التالية.

وجرثومة المعدة، تحدث عند تعرض الشخص للإصابة من نوع من البكتيريا يُعرف بالبكتيريا الملوية البوابية، وعن الأعراض والمضاعفات إليكم التالي:

أعراض جرثومة المعدة

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بجرثومة في المعدة ومنها ما يلي:

-من الممكن أن تعرض الشخص للتجشؤ المفرط.

-يصاب الأشخاص بالشعور بالانتفاخ.

-يبدأ الشخص في الغثيان ولقيئ وضطرابات المعدة.

-يعاني المعظم من حرقة المعدة.

-يعاني الشخص من الحمى.

-قلة الشهية أو فقدان الشهية.

-فقدان الوزن بطريقة صعبة دون إي عمليات رجيم.

-يشعر لشخص بصعوبة في البلع.

-يحدث فقر الدم.

-يبدأ ظهور دم في البراز.

-يصاب الأشخاص بمشاكل في التنفس.

-الشعور بالتعب الشديد دون سبب.

-يوجد ألم حاد في المعدة.

-يحدث ألم في البطن أو تورمه.

-عدم الشعور بالجوع.

-الشعور بالشبع بعد تناول وجبة صغيرة جدًا.

مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة

وعن مضاعفات الإصابة بجرثومة المعدة، يصاب المريض بالقرحة، حيث يصاب بها 10% من المصابين بجرثومة المعدة، نظرا لأن البكتيريا تسبب الضرر للبطانة الواقية للمعدة والأمعاء الدقيقة.

ويحدث أيضا التهاب في بطانة المعدة، مما قد قد تسبب البكتيريا تهيج المعدة والتهابها، بجانب حدوث سرطان المعدة، حيث تعد الإصابة بجرثومة المعدة أحد عوامل الخطر التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان المعدة.

وتعد جرثومة المعدة مشكلة مزعجة تسببها بكتيريا الملوية البوابية، التي تدخل إلى جدار المعدة، وتأتي نتيجة تناول الطعام غير الصحي ونتيجة تناول أطعمة أومشروبات ملوثة أو استخدام أواني وأكواب غير نظيفة.

وتؤدي جرثومة المعدة إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي مسببة الشعور بعدم الراحة، كما يمكن أن تسبب مضاعفات على المدى الطويل.

وجرثومة المعدة لا تسبب الإصابة بالسرطان، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهابات كم تؤدي لحدوث ألام وتورمات في القدمين على المدى الطويل، وتجعل المريض أكثر عرضة لقرح المعدة، ومن ثم تزداد فرص الإصابة بالسرطان.