في حالة تأخر نزول الدعم السكني.. كيف أرفع شكوى على الصندوق العقاري السعودي؟

أتاح صندوق التنمية العقاري في السعودية، تقديم شكوى عدم نزول الدعم السكني لأنه قد يتعرض أحد المستفيدين من برنامج الدعم السكني لوقف صرف راتبه الشهري لسبب غير معلوم بالنسبة له.

وقامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بتوفير طرق لمساعدة المستفيدين من الاستفسار عن تأخر نزول الدعم السكني أو رفع شكوى للدعم الفني، وفيما يلي سنوضح تلك الطرق.

شكوى تأخر نزول الدعم السكني بالسعودية

يستفيد من الدعم السكني فئة محددة تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، فإذا توفرت تلك الشروط يمكنك تقديم طلب للحصول على الدعم السكني، ولكن قد يحدث خطأ عن التقديم فيتم رفض الطلب، أو قد يتعرض صرف راتبك الشهري من الدعم للتوقف، فتبدأ في البحث عن طريقة للتواصل مع لجنة التظلمات للبت في الشكوى المقدمة، لهذا وفرت وزارة الإسكان طرق لمساعدة المستفيدين في تقديم شكوى عدم نزول الدعم السكني ومن تلك الطرق التالي:

- يمكن الذهاب إلى أقرب فرع لمنطقتك وإرسال شكوى إلى وزير الإسكان.

- إرسال شكوى إلى اللجنة المتخصصة لاستقبال التظلمات والنظر فيها.

خطوات التقدم بشكوى على سكني:

1-إرسال رسالة عبر الإيميل الخاص بدعم البرنامج [email protected]

2- الاتصال بالرقم الموحد لوزارة الإسكان وهو 199090.

3- الاتصال على رقم “صندوق التنمية العقارية” وهو 920033321.

كيف أحصل على دعم سكني في السعودية

إذا كنت من محدودي الدخل يمكنك الآن مراجعة شروط استحقاق “دعم سكني” واتباع الخطوات التالية لتقديم طلب للحصول على راتب سكني:

1- التوجه إلى بوابة “وزارة الإسكان“ من هنـــــــــــــــــــا.

2- اختر “دعم سكني”.

3- إذا لم يتوفر لديك حساب خاص قم بإنشاء حساب جديد بالنقر على كلمة “إنشاء حساب” ثم اتبع التعليمات لتسجيل البيانات المطلوبة للحصول على حساب خاص بك.

4- كما يمكن تسجيل الدخول عبر حسابك على “منصة النفاذ الوطني”.

5- قم بتحديد أي البرامج تناسبك، ثم سجل بياناتك بشكل سليم.

6- قم برفع المستندات المطلوبة.

7- بعد إرسال الطلب سيتم دراسته من قبل اللجنة المختصة ومن ثم الموافقة أو الرفض عليه.