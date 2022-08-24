جرثومة المعدة والقولون هي عبارة عن بكتيريا يطلق عليه اسم الملوية البوابية وهي حلزونية الشكل، وتقصد البكتيريا جدار المعدة، وشكله الحلزوني يجعلها تخترق جدار المعدة، حدث مواجهه بين البكتيريا والجهاز المناعي في الجسم.

جرثومة المعدة والقولون، موجودة في كل مكان مثل؛ الهواء، والتربة، والماء، وفي المستشفيات أيضًا فتنتقل عن طريق اللمس، وتكون موجودة عند الااشخاص المقيمون في المستشفيات لفترات طويلة.

أعراض جرثومة المعدة والقولون

قد يصاب الشخص بالجرثومة دون أن تظهر عليه أية أعراض وهناك من تظهر عليه الأعراض ومن أعراض جرثومة المعدة والقولون م يلي:

-الانتفاخ.

-التعرض للغثيان

-الشعور بعدم الراحة في البطن.

-ظهور الدم مع القيء.

-برز غامق اللون

-الشعور بالتعب الشديد والإعياء.

-قلة الشهية وفقدانها.

-الإسهال.

-الشعوربالحرقة في المعدة

-ظهور رائحة كريهة للنَّفس والفم.

-الشعور بالامتلاء حتى بعد تناول وجبات صغيرة.

أعراض جرثومة القولون

-تقلصات في البطن.

-تقلصات وآلام البطن

-الشعور بتسارع نبضات القلب.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-خروج قيح أو دم مع البراز.

-الغثيان.

-الإصابة بالجفاف.

-فقدان الشهية.

-المعاناة من فقدان الوزن.

-انتفاخ في منطقة البطن.

الوقاية من جرثومة المعدة

حرص العديد من الخبراء على تقديم التوصية للمرضى للتخلص من جرثومة المعدة نهائيا، حيث أوصوا بما يلي:

1- يجب الحرص على غسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام الحمام.

2- يجب التأكد من أن الطعام تم إعداده بشكل جيد.

3- تناول مياه آمنه للشرب

الوقاية من جرثومة القولون

يجب الحرص الشديد على غسل الأيدي

يفضل استخدام الصابون والماء الدافئ عند عسل اليدين

أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع المرضى المصابين بالجرثومة

الحرص على التنظيف والتعقيم والتطهير

استخدام المبيضات مثل الكلور للتخلص من الجرثومة.

تجنب استخدام المضادات الحيوية غير الضرورية

مضاعفات جرثومة المعدة والقولون

الإسهال الشديد.

الفشل الكلوي

ثقب في الأمعاء الغليظة

قرحة في المعدة

التهاب في المعدة

سرطان المعدة.