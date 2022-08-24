ننشر لكم في السطور التالية، أهم أعراض القولون العصبي والفئات المعرضة للخطر، نظرا لأن متلازمة القولون العصبي هي أكثر الأمراض شيوعًا بين الأمراض الوظيفية في الجهاز الهضميّ.

أعراض القولون العصبي

يتعرض الشخص لآلام مزمنة في البطن، بجانب إسهال مزمن، أم إمساك مزمن، أو إسهال وإمساك بالتناوب، مع زيادة الغازات، ووجود الانتفاخ في البطن.

ولأمراض الجهاز الهضمي والقولون العصبي، وجود شيئ مزمن تتخلله الأعراض وتبدأ في التفاقم، ويخضع الشخص لفحص حول أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية.

أعراض القولون العصبي التي تستدعي زيارة الطبيب

مراجعة الطبيب إذا كان الشخص المصاب يُعاني من أعراض القولون العصبي بهدف تأكيد التشخيص والتثبت، ولا يوجد اختبارات مُحدّدة تؤكد تشخيص الإصابة بهذه الحالة.

ولتأكيد التشخيص يقوم الطبيب بتوجيه الأسئلة التي تتعلق بصحة الشخص والأعراض التي يشكو منها للفحص والتدقيق.

ويوجد بعض العلامات والأعراض التي قد تُصاحب مريض القولون العصبي، وتستدعي التدخل الطبي، إذ إنّ هذه الأعراض قد لا تكون ناتجة عن الإصابة بمتلازمة القولون العصبي وإنما قد ترتبط ببعض المشاكل الأخرى الأكثر خطورة والتي تستدعي التدخل الطبي الفوري، ومن أبرز أعراض القولون العصبي التي تستدعي زيارة الطبيب ما يلي:

فقدان الوزن.

ظهور دم في البراز.

الحمى.

انتفاخ المعدة.

التقيؤ.

الألم المُستمر.

العلامات التي قد تدل على الإصابة بفقر الدم.

الحاجة إلى الاستيقاظ للتبول في الليل ومشاكل في المثانة



أسباب وعوامل خطر القولون العصبي

هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تُؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، ومن مسببت القولون العصبي يمكنكم اتباع ما يلي من أسباب:

انقباضات في العضلات الموجودة في الأمعاء.

مشاكل في الأعصاب المرتبطة بالجهاز الهضمي.

بعض العدوات الميكروبية الشديدة التي تُسبب الإسهال.

العيش في ظروف مليئة بالتوتر.

اختلال توازن البكتيريا الموجودة في الأمعاء.

الفئات المعرضة للخطر

وهناك فئات معرضة للإصابة بالقولون العصبي، وهم الأفراد الأقل من 50 عامًا، والإناث أكثر عرضة من الرجال، ووجود تاريخ عائلي مرضي، والمصابين بمرضى الاكتئاب والقلق.