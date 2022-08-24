أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 24 اغسطس 2022 في السوق المحلي

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا فى السوق المحلية لتتراوح بين 25 و26 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، و31-32 للمستهلك حسب المنطقة، فيما ودارت أسعار الدجاج البلدى حول 55 و57 جنيهًا للكيلو للمستهلك.



ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

أسعار بورصة الدواجن

كيلو لحم الفراخ البيضاء 28.00 جنيها 29.00 جنيها

كيلو لحم الفراخ الساسو 51.00 جنيها 52.00 جنيها

كيلو لحم الفراخ البلدي 35.00 جنيها 36.00 جنيها

كيلو لحم أمهات أبيض 22.00 جنيها 23.00 جنيها





أسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيهات 05.25 جنيه.

كتكوت ساسو يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيهات.

كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيهات 03.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومي، نحو 5 جنيهات.

سعر البلدي الهجين، نحو 5.5 جنيه.



أسعار البط

كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيها.

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيها 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي يوم 24.00 جنيها 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي يوم 47.00 جنيها 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد يوم 31.00 جنيها 32.50 جنيه.



أسعار الرومي



يأتي سعر الأوراك الرومي، ما بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة، نحو 52 جنيهًا.

و سعر الكبد والقوانص، نحو 67 جنيهًا.

سعر الفيليه الرومي، نحو 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم



البيض الأحمر سجلت نحو 59 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 62 جنيهًا.

البيض الأبيض سجلت نحو 54 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 60 جنيهًا.

البيض البلدي سجلت نحو 57 جنيهًا.

وتواصل اسعار البيض تراجعها في الاسواق المحلية، مع استمرار طرح الحكومة كميات منه بالاسواق بأسعار مخفضة وفي متناول الجميه للسيطرة على اسعاره بالسوق والتى ارتفعت إلى 80 جنيه للطبق ليباع حاليا في الاسواق عند 58 جنيه.



وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة اثر على تراجع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل سعر طبيق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، وكما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 كأقصى سعر.

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، ويصل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًا.

كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

زيادة انتاج الثروة الداجنة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، هناك اهتمام كبير بالأمن الغذائي للمواطنين وتوفير البروتين الحيواني وبدائله والتوسع من أجل تلبية احتياجات المستهلكين، لافتا إلى أن منظومة صناعة الدواجن تحتاج إلى مستلزمات إنتاج.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم تشكيل اللجنة العليا للثروة الداجنة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وندرس كيفية تعظيم الإنتاج وتحقيق أفضل النتائج التي تخدم المربين لاستمراره في عملية الإنتاج.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، نسعى تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، مشيرا إلى أهمية توفير سعر مناسب للمنتجين من أجل الحفاظ عليهم وضمان استمرارهم في سوق الإنتاج، موضحا أن الوزارة حددت سعر أدني 6 آلاف جنيه لشراء الذرة من الفلاحين من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.



