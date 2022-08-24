سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-8-2022 في البنوك العاملة بمصر

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل يومي في الآونة الأخيرة، نتيجة للمتغيرات العالمية على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية والمحلية، المتمثلة في استقالة محافظ البنك المركزي المصري وتعيين جديد.

سعر الدولار

وشهد سعر الدولار استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من أغسطس 2022، بالبنوك والمصارف العاملة في جمهورية مصر العربية بواقع قرشين.

سعر الدولار اليوم

وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات أمس بواقع قرشين لأول مرة في عهد محافظ البنك المركزي الجديد، وسط مخاوف من مواصلة الارتفاع، ورغم طمئنة الخبراء بأن أسعار الدولار ستشهد استقرارا.

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 24 اغسطس 2022

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سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البحيرة

وترصد الفجر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في السطور التالية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وشهد سعر الدولار في بنك القاهرة تحقيق 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

كما سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.17 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

كما بلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء في بنك كريدي أجريكول 19.13 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

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