عبد الفتاح الجريني مطلوب على جوجل بعد زفافه على جميلة بدوي

تصدر الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من أغسطس 2022، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل زفافه على جميلة بدوي.

عبد الفتاح الجريني

وأقام عبد الفتاح الجريني زفافا مغربيا عبارة عن زفتين غلب عليهما التراث المغربي، على الفنانة جميلة بدوي، بمدينة الدار البيضاء، حيث اقتصر الحفل على أهله وأصدقائه من الوسط الفني وبعض الشخصيات من خارجه.

حفل زفاف عبد الفتاح الجريني

وتداول رواد مواثع التواصل الاجتماعي الحديث حول زفاف عبد الفتاح الجريني وجميلة بدوي، بعدما نالت طريقة الزفاف إعجاب الكيرين، بعدما حرصت الزوجة على ارتداء أكثر من قفطان مغربي.

زفاف عبد الفتاح الجريني وجميلة بدوي

وحرص المطرب عبد الفتاح الجريني على ارتداء ثياب مغربي تقليدي مُطرز، بينما أصرت زوجته الفنانة المغربية، على إحياء حفل الزفاف بطريقتها الخاصة، حيث بدأت الحفل بأغنية سمعني نبضك، التي أشعلت من خلالها الحفل في أجواء رومانسية.

تفاصيل حفل زفاف عبد الفتاح الجريني

وشارك عبد الفتاح الجريني جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على "انستجرام" وقبل حفل الزفاف، صورًا وفيديوهات لتحضيراته للحفل، من خلال خاصية الإستوري، وفي الفيديوهات قال الجريني: "هشارككم تحضيرات الزفاف الليلة، شكرا بزاف لكل الناس اللي باركوا لينا، من المغرب أو من خارج المغرب.. بشرتي سر سعادتي".

حنة عبد الفتاح الجريني

واطلع محبو الفنان عبد الفتاح الجريني على احتفال حنته الذي شاركه الأخير على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل يومين وبدأت الاحتفالات الفلكلورية على الطريقة المغربية، وسط فرحة أهالى الثنائى وأصدقائهم، وظهرالجريني وزوجته المغنية المغربية جميلة البدوي، وهما يحتضنان بعضهما بطريقة رومانسية.

نقس الحنة على يدي عبد الفتاح الجريني

ونال نقش الحنة على يدي عبد الفتاح الجريني وزوجته جميلة بدوي إعجاب الجمهور المتابع لهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث شاركا توافد عدد من الضيوف والحضور، من بينهم شقيقات عبد الفتاح جرينى بالزى المغربى، والمطرب المغربى خالد بنانى والإعلاميتان عبير شورى وبسنت شمس الدين.

آخر أعمال عبد الفتاح الجريني الطربية

يُذكر أن آخر أعمال النجم عبد الفتاح الجريني كان فيديو كليب بلهجة مغربية حمل عنوان "كذابة" ألفه ولحنه Mobeazy وتم تصوير الكليب بين مصر ودبى بطريقة مختلفة، وتم الاستعانة باثنين من المخرجين، هم عمر زكى.

خلافات عبد الفتاح الجريني

ونفى عبد الفتاح الجريني في وقت سابق، وجود خلاف بينه وبين الملحن عمرو مصطفى وشيري عادل والفنان المغربي سعد لمجرد، قائلا: "مفيش خلاف بيني وبين عمرو مصطفى، وهو أول ملحن من الملحنين اللي اشتغلت معاهم روحت بيته، وبحب أغنيتي معاه، وهي بحب أشوفك كل ثانية، مشيرا إلى أنه يريد التعاون معه مرة أخرى".