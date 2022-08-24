سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-8-2022

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأربعاء 24-8-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى اليوم



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.08 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.07 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.07 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.07 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.07 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.96 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.06 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.10 جنيه للشراء.

5.10 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية



وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية (اليورو) في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.52 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الاسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الاسترليني 22.50 جنيه للشراء، و22.90 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 23.00 جنيه للشراء، و23.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند مستوى 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.16 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 19.13 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.18 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل اليورو 19.14 جنيه للشراء، 19.36 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، 19.42 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع.



سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء زيادة بقيمة 2 قرشا في بعض البنوك على الرغم من استقراه في البنك المركزي عند 19 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في أكبر بنك حكومي الاهلي المصري إلى مستويات 19.12 جنيه لشراء و19.18 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف الدولار ايضا في البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية إلى مستويات 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبي مقابل 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع نهاية تعاملات الامس.

وارتفع الدولار في بنك قطر الوطني إلى 19.13 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع، وزاد الدولار ايضا في البنك العربي الافريقي واتش اس بي سي وبنك سايب وبنك الأمارات دبي الوطني إلى 19.10 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع.

بينما شهد سعر الدولار استقرار في تعاملات، بنك مصر عند 19.10 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، واستقر في بنك القاهرة عند 19.11 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.