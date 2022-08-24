شوبير يكشف حقيقة تولى حسن حمدي رئيس شركة الكرة بالأهلي

الفجر الرياضي
شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية عن تعيين حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق رئاسة شركة الكرة بالنادي الأحمر.

شوبير يكشف حقيقة تولى حسن حمدي رئيس شركة الكرة بالأهلي


وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية عن تولي حسن حمدي رئاسة شركة الكرة في النادي الأهلي بعد استقالة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور.

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بعد استقالة شركة الكرة.. منصب جديد لياسين منصور في الأهلي

وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر:"حسن حمدي رئيسًا لشركة الكورة.. خبر غير صحيح".

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء اليوم الأربعاء على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الزمالك المتوج باللقب ووصيفه بيراميدز.

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