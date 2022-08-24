عيار 21 يقترب من 2000 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 24 اغسطس 2022

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 اغسطس 2022، حيث شهد استقرارا عقب ارتفاع أسعار الذهب بحوالى 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم عيار 21 نحو 1075 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر، وارتفاع اسعار الذهب العالمي.





أسعار الذهب اليوم:





عيار 18 يسجل 921 جنيها.



عيار 21 يسجل 1075 جنيها.



عيار 24 يسجل 1228 جنيها.



الجنيه الذهب 8600 جنيه.





سعر الذهب العالمي الآن:





ارتفعت أسعار الذهب العالمية مرتدة عن ست جلسات متتالية من الخسائر، بدعم من تراجع الدولار في أعقاب بيانات ضعيفة لنشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.76 بالمئة إلى 1748.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش. وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت على مدار الجلسات الست الماضية وسجلت 1727.01 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو تموز.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1762.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "الدولار وعوائد السندات تراجعا بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو ما يساعد الذهب."

وأضاف قائلا "تشير البيانات أيضا إلى انكماش كبير، مما يظهر أن الاقتصاد ضعف بوتيرة سريعة وهو ما يفتح الباب أمام فكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما لن يواصل تشديدا قويا للسياسة النقدية، وهو ما يعطي مزيدا من الدعم للذهب."

وانكمش نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في أغسطس آب إلى أضعف مستوى له في 18 شهرا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى. وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 19.12 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.72 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1980.20 دولار.



قفزت أسعار الذهب بقوة مفرطة لتربح الأوقية ما يقرب من 20 دولار أو ما يعادل 1.1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 1767 دولار للأوقية بعد التداولات في وقت سابق قرب مستويات الـ 1743 دولار للأوقية.

وخسر الذهب خلال تعاملات الإثنين ما يقرب من 0.8% متخليًا عما يقرب من 16 دولار في الأوقية ليهبط قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر تزامنا وتوقعات بمزيد من التشديد من جانب الفيدرالي لكبح التضخم.

وعلى الجانب الآخر جاءت تراجعات مؤشر الدولار الذي ارتفع بوتيرة أنهكت معها أغلب الأصول حيث سقطت الأسهم والذهب وحتى النفط لم يسلم من بلوغ الدولار ذروة 20 عام حينما تجاوز مستويات الـ 109 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 108.4 نقطة متراجعًا بنسبة 0.6% بعد الوصول إلى مستويات 109.27 نقطة في التعاملات المبكرة.

ورغم التراجع في وقت سابق دون مستويات الـ 3% إلا أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية نجح خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في تجاوز مستويات الـ 3% مرة أخرى.

العقود الأجلة للذهب





وتراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الاثنين لتصل لأدنى مستوياتها فيما يقرب من أربعة أسابيع، إذ قلت جاذبية المعدن الأصفر بسبب توقعات بالمزيد من الرفع لأسعار الفائدة من المركزي الأمريكي وزيادة في قوة الدولار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 1733.90 دولار للأوقية(الأونصة) بحلول الساعة 1104 بتوقيت جرينتش مسجلا أدنى مستوى له منذ 27 يوليو تموز.

وسعر الذهب في طريقه لسادس جلسة على التوالي من الانخفاض بعد أن فقد ما يقرب من ثلاثة في المئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1747.10 دولار.

وأشار هان تان، كبير محللي السوق لدى أكسنيتي، إلى أن الدلائل على توجهات السياسة النقدية التي سيتبناها اجتماع سنوي مقبل للبنوك المركزية الكبرى في العالم سيهيمن على الأرجح على تحركات الذهب في الفترة المقبلة وقد تهبط الأسعار لقرب 1700 دولار إذا تمسك المركزي الأمريكي بكبح التضخم من خلال المزيد من عمليات الرفع لأسعار الفائدة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع الدولار إلى مستوى مرتفع جديد في خمسة أسابيع مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 18.88 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 1.6 في المئة إلى 881.80 دولار وتراجع البلاديوم 3.7 في المئة إلى 2046.74 دولار.









