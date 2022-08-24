الإحصاء: ارتفاع صادرات القطن بنحو 101% خلال 2021

الإحصاء: ارتفاع صادرات القطن بنحو 101% خلال 2021زراعة القطن - أرشيفيةتابع

ارتفع إجمالي صادرات القطن من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) 2021 إلى 1761.0 ألـف قنطـار متـري مقابل 874.0 الموسم الماضي، بنسبة زيادة قدرها 101.5%، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء اليوم الأربعاء.

وأرجع المركزي، هذا الارتفاع إلى زيادة كمية الإنتاج من القطن حيث بلغت 2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2020.

وكانت الهند أكثر الدول استيـرادًا للقطــن المصري حيث بلـغت الكميـة المصدرة إليهـا 1.5 مليون قنطار مـتري بنسبـة قدرها 87.3% من إجمالي الكمية المصــدرة من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس).

وبلغ إجمالي كميـة المسـتهـلك مـن الأقطـان المحلية 92.9 ألف قنطـار متري من أول المــــوســــم حتى نهايتــه (سبتمبــر/ أغسطــس) 2021 مقـابــــل 135.5 ألف قنطـار متـري (سبتمبر/ أغسطس)2020 بنسبة انخفاض قدرهـا 31.5% وذلك نتيجة زيادة نسبة الصادرات.

وبلغ إجمالي المخزون الفعلي من القطن الشـعر 0.2% مليون قنطـار متري في 31 أغســطــس 2021 مقابـل 0.9 مليــــون قنطار متري فـي 31 أغسطس 2020 بنسبة انخفاض قدرها 75.0% وذلك لانخفاض كمية الأقطــــان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى في 31/8/2021.

وبلغت كـميــة الأقطــــان من الأصناف طويل وسط التيلة 92.4 ألف قنطـار متـري بنسبة قدرها 40.4%، من إجمالي كمية القطن.

ويعتبر صنف جيزة 95 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته 81.4 ألف قنطــار متـري بنســــبة قدرها 35.6 % من إجـمالي الموجود الفـعلي من القطن الشـعر في 31 أغسطس 2021.

ارتفاع الطلب العالمي على القطن المصري

زاد الطلب العالمى بشكل كبير على صادرات القطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، بسبب جوته العالية وتفرده بين مختلف الأقطان، وتزامنا مع أزمة زراعة الأقطان في بعض دول شرق آسيا، والتي تضررت جراء السيول التي تعرضت لها تلك الدول؛ مما أثر على قلة الوارد منها، وبالتالي زيادة الطلب على الأقطان المصرية بنسبة تقدر بنحو 40% عن الموسم الماضى، وعلى الصعيد المحلى تضاعف سعر القطن الموسم الجارى مقارنة بأسعار بيعه الموسم الماضى والتي تراوحت من 1800 جنيه حتى 2100 جنيه؛ فيما ارتفعت لنحو 4700 جنيه الموسم الجارى لقطن وجه بحرى.

وتستورد 21 دولة الأقطان من مصر خلال الموسم الجارى من أقطان الموسم الماضى، من أهمها الهند وباكستان وسويسرا وتركيا وألمانيا وبنجلاديش والصين وسلوفينيا وإيطاليا والبرازيل والبحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال وماليزيا وتايلاند.

وكشفت البيانات الرسمية، الواردة من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع زراعات القطن المصرى طويل التيلة الموسم الجارى لـ236.7 ألف فدان بزيادة بلغت نحو 55.3 ألف فدان عن الموسم الماضى.

وأشارت البيانات التى حصل عليها اليوم السابع، إلى أنه تمت زراعة القطن فى 17 محافظة ومنطقة النوبارية، لافتة إلى أن محافظة كفر الشيخ تصدر محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، حيث زرعت 85.5 ألف فدان تليها محافظة الدقهلية زرعت 45.8 ألف فدان ثم محافظة الشرقية زرعت مساحة 36.7 ألف فدان كلها قطن جيزة 94، ثم محافظة البحيرة زرعت 26 ألف فدان، ثم محافظة الغربية زرعت مساحات بلغت 12118 كلها جيزة 94.

وبحسب البيانات، فإنه تم زراعة القطن في محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط، بالصعيد، تتصدرهم الفيوم بـ 8943 فدانا ثم بنى سويف بـ 4789 فدانا، وأسيوط زرعت 1537، والمنيا زرعت 160 فدان، فيما لم تزرع سوهاج إلا 74 فدانا فقط.

وكشفت الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن 21 دولة تستورد الأقطان المصرية تتصدرها الهند ثم باكستان ثم بنجلاديش، موضحة على موقعها الرسمي أن حركة ارتباطات صادرات القطن المصرى فى السوق العالمى في الفترة من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2021، تبلغ 88452.58 طن، نحو 1.8 مليون قنطار قطن شعر.

وفي أول مزاد بالوجه البحري في محافظة الشرقية، بلغ سعر الفتح 2946 جنيهًا في المزايدة لكمية 3250 قنطار قطن (صنف جيزة 94) حيث بلغ سعر الترسية 4630 جنيها للقنطار الواحد.

وفي الوجه القبلي، تم بيع 4294 قنطار (صنف جيزة 95) في أحدث المزادات التي جرت بمحافظة الفيوم حيث بلغ سعر الترسية 3850 جنيها للقنطار ، كما فازت شركة قطاع خاص بمزاد آخر في محافظة بني سويف لكمية 4398 قنطار قطن بسعر بلغت 3825 جنيها للقنطار الواحد، فيما بلغ سعر الفتح للمزادين 2611 جنيها.

وأضافت الهيئة أن صادرات الأقطان فائقة الطول، تبلغ نسبتها من الصادرات 5.3% مقابل الاقطان الطويلة التي تبلغ نسبتها 94.6%، موضحة أن الهند تستورد نسبة 63.7% من الاقطان المصرية فيما تبلغ نسبة باكستان 17.3% وتبلغ نسبة بنجلاديش 7.2%.

وتعول الحكومة كثيرا على المحالج الجديدة في الارتقاء بالقطن، تزامنا مع زيادة المساحة المزروعة الموسم الجارى بنحو 55 الف فدان عن الموسم الماضى، حيث تبدأ مراحل العمل داخل المحلج بالقطن الزهر الوارد من المنتجين إلى المحلج يمر بعدة مراحل للخلط والتجانس والتفتيح فيما يسمى بمرحلة (التضريبة) قبل الحليج، ثم يمر بعدة عمليات للتنظيف للتخلص من الشوائب والمواد الغريبة بالإضافة إلى التحكم فى درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزا لعملية الحليج، كما يمر القطن الشعر بعد الحليج بعدة مراحل للتنظيف حتى يصل إلى المكبس الذى ينتج بالات قطن ذات كثافة عالية بمواصفات عالمية.



خطة شاملة لانشاء محالج جديدة ورفع الكفاءة



يشار أنه جارى الانتهاء من تدشين محالج القطن الثلاثة الجديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، والانتهاء من أعمال تركيب المعدات والآلات الخاصة بها، حيث من المنتظر أن تدخل المحالج الثلاثة الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022.

وتتابع وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، مستجدات الموقف التنفيذى لمحالج القطن الثلاث الجديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار.

وذكرت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها إنه تتواصل فى المحالج الثلاث أعمال تركيب المعدات والآلات الموردة من شركة باجاج الهندية، استكمالا لتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان والتي بدأت بمحلج الفيوم المطور، كما تم الانتهاء من إنشاء 3 محالج جديدة بالزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وتزويدها بالمعدات الحديثة بتكلفة إجمالية نحو 200 مليون جنيه، حيث من المنتظر أن تدخل المحالج الخدمة خلال الفترة المقبلة للعمل في موسم القطن 2021/2022. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحلج الواحد 5 أطنان/ ساعة، فيما يقع كل محلج على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع.