زيادة 300 جنيه.. مفاجآت في مؤتمر وزير التموين الأسبوع المقبل

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحافيًا موسعًا، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشات عدة موضوعات هامة على رأسها ملف منظومة الدعم الجديدة بعد قرار سيادي بزيادة تتراوح ما بين 100-300 جنيها، للفئات الأولى بالرعاية على بطاقات الدعم الخاصة بهم.

وأضاف المصدر لـ "الفجـر"، أن مؤتمر وزير التموين، لم يتم حسم موعده رسميًا؛ لكنه مؤكدًا انعقاده مطلع الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الدكتور علي المصيلحي، سوف يستعرض الفئات التي ستحصل على الزيادة المقررة، علاوة على خطة الوزارة بالنسبة لموسم توريد الأرز.

وأكمل المصدر، أن معرض "أهلًا مدارس" سيكون على رأس الموضوعات التي ستناقشها التموين خلال المؤتمر الصحافي، مشيرًا إلى أنه من المقرر انعقاده بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، من 1 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى 10 سبتمبر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكد المصيلحي أن الزيادة محددة بسلع معينة تكون مدونة على قاعدة بيانات البطاقة التموينية حيث سيتم صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كليو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 ك سكر للبطاقة الواحدة، وصرف كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعه و2 ك للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر،

وأوضح سيتم صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

مناقصة لشراء الزيت



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، مساء اليوم (الثلاثاء) على كمية 47 ألف طن زيت صويا خام صب من إنتاج محلي بالجنيه المصري، وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت التموين، في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

زيادة عدد السلع التموينية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة عدد السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين، ابتداءًا من أول سبتمبر المقبل، بواقع 5 سلع، يحق للمواطن الحصول عليها ضمن المستحق من الدعم.

وطبقًا للقرار الصادر بهذا الشأن، والتي حصلت “الفجر”، على نسخة منه، نرصد لكم السلع الخمس الجديدة ضمن القرار الوزاري؛

مسلى نباتي (سمنة)

دقيق معبأ

طحينة بيضاء

تونه

مربى



وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.

وأوضحت التموين، أنه بعد إضافة الباقة الجديدة من هذه المنتجات، فإن عدد السلع التموينية يصل إلى 30 سلعة على قائمة مقررات المدعوم صرفه على بطاقات التموين.