برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل وسط الحديث عن خفض الإنتاج





ارتفع خام برنت القياسي الأربعاء 24 أغسطس آب متجاوزًا 100 دولار للبرميل بعد أن أشارت السعودية هذا الأسبوع إلى أن أوبك قد تبحث خفض الإنتاج ردًا على ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة للنفط ومخاوف حيال تراجع للاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش، بلغ خام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وجرى تداوله بارتفاع 1.30 دولار، أو 1.3%، عند 101.52 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي 1.18 دولار، أو 1.3% أيضًا، إلى 94.92 دولار للبرميل.

وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى إمكانية خفض الإنتاج بسبب ضعف السيولة في سوق العقود الآجلة والمخاوف حيال الاقتصاد الكلي.

لكن مصادر في أوبك قالت لرويترز في وقت لاحق إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاءها، ستتزامن على الأرجح مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب.

وقالت مصادر إن إنتاج أوبك+ أقل بالفعل من المستهدف بواقع 2.9 مليون برميل يوميًا، مما سيعقد أي قرار بشأن التخفيضات أو كيفية حساب خط الأساس لتقليص الإنتاج.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس آب، وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقام معهد البترول الأميركي، مقابل تقديرات المحللين بانخفاض قدره 900 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.





مؤسسة النفط الليبية: إنتاج الخام بلغ 1.2 مليون برميل يوميًا





قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الأحد 21 أغسطس آب إن إنتاج الخام بلغ 1.211 مليون برميل يوميًا.

وكانت المؤسسة التي يقودها رئيس جديد عينته حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي، قد قالت يوم 23 يوليو تموز إن الإنتاج بلغ 860 ألف برميل يوميًا وإنها تسعى لزيادته إلى 1.2 مليون برميل خلال

أسبوعين.

وسجلت صادرات الخام الليبية مستوى 1.2 مليون برميل يوميًا في أوقات من العام الماضي أيضًا.



سوناطراك الجزائرية تعلن اكتشافًا نفطيًا





أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية عن اكتشاف نفطي جديد بمنطقة السبع بولاية أدرار، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت الوكالة عن الشركة أن حجم الاكتشاف النفطي يقدر بنحو 151 مليون برميل يوميًا، مشيرة إلى أن هذا يعد أول اكتشاف منذ نحو 28 عامًا.



أدنوك تستحوذ على منصة حفر بـ 257.1 مليون درهم





أعلنت شركة أدنوك للحفر الأربعاء 24 أغسطس آب توقيعها اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على منصة حفر بحرية جديدة مُتطورة ذاتية الرفع بقيمة 257.11 مليون درهم إماراتي (70 مليون دولار أمريكي).

وتُعد اتفاقية البيع والشراء الثالثة من نوعها التي تُوقعها أدنوك للحفر خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى اتفاقيتين وقعتهما في 30 مايو آيار و10 يونيو حزيران للاستحواذ على ثلاث حفارات متطورة.

ويتوقع دخول منصات الحفر البحرية الأربع المتطورة الخدمة بحلول نهاية العام، وبهذه الإضافة يصل إجمالي عدد قطع أسطول الشركة من الحفارات البحرية ذاتية الرفع إلى 28 منصة.

ونمت أرباح شركة أدنوك للحفر الإماراتية الربع الثاني بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 204 ملايين دولار.

وأدنوك للحفر الإماراتية، هي شركة مدرجة بسوق أبوظبي المالي منذ أكتوبر 2021، وتملك أسطولًا من الحفارات يقدر بـ 96 حفارة، وفقا لموقعها الإلكتروني.