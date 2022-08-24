تصل لـ40.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم على القاهرة

درجات الحرارة، قالت الهيئة العامة للأرصاد الحوية المصرية، إن اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من أغسطس 2022، يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة يصل لـ38 درجة هي الأعلى في الآونة الأخيرة.

درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة تصل لـ38 درجة ما يمثل ارتفاعا ملحوظا عن التي تم تسجيلها في الفترة الماضية والتي تراوحت بين الـ34 والـ36 درجة، ما يعطي ضرورة للمواطنين بتوخي الحذر وأخذ الحيطة لتجنب أشعة الشمس والتعرض لها وخاصة في فترات الظهيرة.

درجات الحرارة اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية مواصلة درجات الحرارة الارتفاع على معظم الأنحاء وخاصة المناطق الداخلية للبلاد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت الهيئة وصول درجات الحرارة المحسوسة اليوم الأربعاء على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة ويكسر جنوب البلاد حاجز ٤٠ درجة، وسط تأكيدات [ن تتراجع درجات الحراراة تدريجيا بداية من يوم الجمعة المقبل حتى أول الأسبوع حيث تسجل على القاهرة 34 إلى 35 درجة.

درجات الحرارة اليوم والأمطار

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الرطوبة أصبحت تتجاوز نسبة الـ95% خلال فترة الليل على المناطق الساحلية، والـ85% على القاهرة الكبري، لكن خلال فترة النهار تتجاوز 40% على القاهرة الكبري، و50 لـ60% على السواحل الشمالية، حيث تزيد نسب الرطوبة من الإحساس بدرجات الحرارة بنحو 4 إلى 5 درجات بالمناطق الساحلية عن الحرارة التي يتم إعلانها، لافتةً إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين بشان ارتفاع درجات الحرارة

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى:

- تجنب أشعة الشمس المباشرة وخاصة ساعة الذروة.

- تناول كميات كافية من السوائل.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

- عدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال داخل السيارات.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 26.

الإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25.

مطروح العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 24.

سوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27.

قنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27.

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29.