101.5 % زيادة في كمية الصادرات مـن الأقطـــــان المحــــليــــــة 2021

الاقتصاد
محصول القطن
محصول القطن

 


 أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم   الأربعاء  النشرة السنوية لإحصاءات القطن عام 2021.

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:


- بلـغ إجمالي كمية الصادرات 1761.0 ألـف قنطـار متـري من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس) 2021 مقابل 874.0 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس) 2020 بنسبة زيادة قدرها 101.5٪ بنسبة زيادة كمية الإنتاج من القطن حيث بلغت  2.3 مليون قنطار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن عام 2020.


- كانت الهند أكثر الدول استيـرادًا للقطــن المصرى حيث بلـغت الكميـة المصدرة إليهـا 1.5 مليون قنطــــار مـتـرى بنسبـة قدرها 87.3٪ من إجمالي الكمية المصــدرة من أول الموسم حتى نهايته (سبتمبر/ أغسطس)


- بلغ إجمالي كميـة المسـتهــلك مـن الأقطـان المحلية 92.9 ألف قنطـار مترى من أول المــــوســــم حتــى نهايتــه (سبتمبــر/ أغسطــس) 2021 مقـابــــل 135.5 ألف قنطـار متـرى (سبتمبر/ أغسطس)2020 بنسبة انخفاض قدرهـا 31.5٪ وذلك نتيجة زيادة نسبة الصادرات.

-  بلغ إجمالي المخزون الفعلى من القطن الشــعر0.2مليون قنطــار مترى فى  31 أغســطــس  2021 مقابـــل 0.9مليــــون  قنطـــار متـــرى فـى  31 أغسطس  2020 بنسبة إنخفاض  قدرها 0،75٪ وذلك لإنخفـــــاض كمية الأقطــــان المحلوجة من خلال الموسم المنتهى  فى 31/8/2021.

   -  بلــغت كـــميــة الأقطــــان من الأصناف طويل وسط التيلة 92.4  ألف قنطـار متـرى بنسبة قدرها 40.4% ويعتبر صنف جيزة 95 أكثر الأصناف الموجودة حيث بلغت كميته  81.4 ألف قنطــار متـرى  بنســــبة قدرها 6،35 ٪ من إجـمالى  الموجود الفـعلى من القطن الشـعر فى 31 أغسطس  2021. 


- تتركز النسبة العالية من القطن المخزون فى ليلة 31/8/2021 فى محافظة البحيرة حيث بلغت كمية الموجود من القطن   بها 7،83 ألف  قنطار مترى بنسبة قدرها 5،36٪ تليها محافظة الدقهلية  3،53 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 3،23 % من إجمالي الأقطان الموجودة هذا الموسم
بلغت كمية المخزون من القطن الشعر ليلة 31/8/2021من الرتب العالية الجودة (جود/فج ) 98٫3 ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 42٫9٪  يليها الرتب العالية الجودة (جود) حيث بلغت 110٫2  ألف قنطار مترى بنسبة قدرها  48٫1 ٪ من إجمالي الأقطان الموجودة هذا الموسم.


بلغ إجمــالى المخزون الفعلى من القطن الشعر للأقطان المستوردة 5،13 ألـف قنطــــار مترى  فى 31 أغسطــس  2021 مـقــابـــل   9،33 ألف  قنطـــار مترى فى 31 أغسطس2020 بنسبة إنخفاض  قدرها 3،60٪.

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