التموين: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي الذراع التنفيذي للدولة ‏لإحداث توازن بالأسواق

الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية: مستهدف تحقيق إيرادات ‏‏21.46 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

أشاد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية وتوفيرها للسلع بالمجمعات الاستهلاكية ومخازن ‏شركاتها والتخفيضات الموجودة بها لصالح المواطن، فضلًا عن ما تتحمله الشركة القابضة من أعباء مالية لقيامها بتوفير السلع الاستراتيجية ومن أهمها الزيت والسكر في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار هذه السلع عالميًا جراء الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأدى ذلك إلى استدامة إتاحة هذه السلع بكميات كبيرة لتحقيق التوزان المطلوب في الأسواق وانخفاض أسعار التموينية والاساسية داخل فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية مقارنه بأسعار القطاع الخاص وهو ما ساهم بحق في تحقيق الانضباط السلعي وعدم وجود نقص أو ازمة في أي سلعة.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن ميكنة الشركة للمجمعات التابعة لها ومخازنها ساهم في معرفه ‏حركه تداول السلع ومعرفه الوارد والمنصرف منها، واشار خلال ‏ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة الصناعات الغذائية ان ‏الوزارة تتبنى خطط كبيره لتطوير المصانع الخاصة بالشركة ‏باستثمارات كبيرة للوصول بها إلى المقاييس والمعايير العالمية كما يحدث في شركة قها وادفينا للصناعات المتطورة.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين - الرئيس التنفيذي للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة تستهدف تحقيق ايرادات بمبلغ 21.460 ‏مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 17.480 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبه ‏زيادة قدرها 123 %، وأشار إلى ان صافي الربح المستهدف للعام الحالي 210 مليون جنيه.

وأكد اللواء أحمد حسنين ‏‏- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن ‏مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات وحماية البيئة بلغت ‏الاستثمارات بها 453 مليون جنيه منها 440 مليون جنيه تمويل ‏ذاتي، و13.5 مليون جنيه قروض حسنه.

وانتهت جلسه الجمعية ‏العامة التي ترأسها السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي باعتماد المستهدفات المقدرة للعام الحالي.