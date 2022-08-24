الأسهم الإماراتية تربح 4.8 مليار درهم في جلسة منتصف الأسبوع

ربحت أسواق الأسهم الإماراتية ما يناهز 4.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وعمليات شرائية للمستثمرين الأجانب.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.667 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.672 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.102 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و569.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 142.3 مليون درهم في السوقين كمحصلة شراء، منها 62.78 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و79.56 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 437.29 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 294.9 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.74 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و456.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 407.7 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.85% أو ما يعادل 29 نقطة ليقفل عند 3421.69 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10018.15 نقطة.

وتعزز أداء صعود سوق دبي بارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 3.28% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 193.1 مليون درهم، كما صعد "إعمار للتطوير" 3.4% و"تيكوم" 1.25% و"دبي الإسلامي" بنسبة 1.03% و"العربية للطيران" 0.9% و"ديوا" 0.38%.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم "ألفا ظبي" بنسبة 2% و"أدنوك للتوزيع" 1.52% و"طاقة" 0.81% و"الياه سات" 0.37% و"أدنوك للحفر" 0.28% و"فيرتغلوب" 0.18%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط بسيولة 292.2 مليون درهم، تلاه أبوظبي الأول" جاذبًا نحو 188.6 مليون درهم.