واردات الهند من النفط الخام تقفز 35 % على أساس سنوي في يوليو

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت إلى 20.34 مليون طن في يوليو تموز، بزيادة قدرها 35.4 في المئة عن مستواها قبل عام، بدعم من قفزة في الطلب.

وعلى أساس شهري، زادت واردات الخام 6.4 بالمئة من يونيو حزيران.

وخفضت الهند في يوليو تموز واردات الخام من روسيا للمرة الأولى منذ مارس آذار في حين زادت الإمدادات من السعودية للمرة الأولى في خمسة أشهر.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج شركات تكرير النفط الهندية في يوليو تموز 10.5 في المئة عن مستواه قبل عام في حين بلغ إنتاج النفط الخام 600 ألف برميل يوميا، منخفضا 3.8 في المئة على أساس سنوي.

وأظهر البيانات، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي، أن واردات المنتجات النفطية زادت 5.4 في المئة على أساس سنوي إلى 3.73 مليون طن بينما تراجعت الصادرات 0.4 في المئة.

ولدى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، طاقة تكريرية فائضة وتصدًر أيضا وقودا مكررا.