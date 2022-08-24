يبحث عدد كبير من مشجعي ومحبي كرة القدم حول العالم، عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويستضيف "ملعب كامب نو" معقل البلوجرانا، ودية قوية تجمع بين فريقي برشلونة ومانشستر سيتي، وهو لقاء خيري لدعم مرضى الضمور العضلي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية، سيكون اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2022، على ملعب كامب نو معقل البلوجرانا، في تمام التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت أبوظبي الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

وستقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية، بشكل حصري، على قناة نادي برشلونة الرسمية Barca Tv، والتي نقلت جميع مباريات الفريق الكتالوني الودية في الصيف.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة، كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - بيكيه - كوندي - روبرتو.

خط الوسط: دي يونج - كيسي - بوسكيتس.

خط الهجوم: أنسو فاتي - ليفاندوفسكي - رافينيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر سيتي، كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خد الرفاع: كايل ووكر - ناثان آكي - روبن دياز - جواو كانسلو.

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا - فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

مباراة خيرية لمرضى الضمور العضلي

وأعلن كل من برشلونة ومانشستر سيتي، في يونيو الماضي، عن خوض مباراة ودية سيتم تخصيص عائداتها لصالح جمعية التوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري "ALS"، حيث يعد التصلب الجانبي الضموري أحد أمراض الضمور الحركي، ويتسبب في تلف الأعصاب الحركية في الدماغ والحبل الشوكي بشكل تدريجي، وانخفاض مستمر في القدرة الحركية حتى يصل الأمر إلى شلل العضلات.

وستكون مواجهة برشلونة ومانشستر سيتي هي الأولى بين بيب جوارديولا ولاعبه السابق في الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، والذي عاد لبرشلونة الموسم الماضي كمدرب قادمًا من السد القطري.

وفاز مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أما نادي برشلونة فقد خرج بموسم صفري الموسم الماضي لأول مرة منذ عدة أعوام.