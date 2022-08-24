انخفاض مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس آب إلى 421.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز التي أشارت إلى انخفاض قدره 933 ألف برميل.

وانخفض مخزون البنزين 27 ألف برميل إلى 215.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز هبوطا قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 661 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 111.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 580 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 862 ألف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.