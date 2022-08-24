يبحث عشاق ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم، وخاصة متابعي الكرة العالمية، بشكل لافت للنظر، عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية.

وشهدت محركات البحث المختلفة، عمليات بحث واسعة النطاق، عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي، وذلك عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، وهي مبارة ودية تجمع بين الفريقين، يستضيفها الفريق الكتالوني، ومن المقرر أن تقام الليلة على ملعب "الكامب نو"، وهي مباراة خيرية تخصص جميع إيراداتها المالية للمساهمة في علاج مرض الضمور العضلي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات، وأيضا الأقمار الصناعية الأخرى، وفقا لما نشرته صفحة القناة الرسمية على «فيسبوك»، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12091.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

- القمر الصناعي: هوت بيرد.

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي ياه سات

- القمر الصناعي: ياه سات.

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8.

- الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

- الجودة: HD.

موعد إذاعة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

وستقام مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، والساعة الحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.