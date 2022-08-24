أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء 24-8-2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات بعد أن ارتفعت أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة واحد قرش، للتتداول البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “19.11 – 19.18″ جنيه للشراء، و”19.19 – 19.21” جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.11 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.21 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركًا جديدًا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات “الأهلي ومصر” سجل سعر صرف الدولار 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) 19.15 جنيه للشراء 19.21 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.11 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.18 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.15 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وتباينت العملة الأوروبية شراء وبيع، وذلك بعد أن ارتفعت بداية التعاملات ما بين 8 – 6 قروش شراء وبيع بالبنوك المصرية.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر سجل 19.00 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.02 جنيه للشراء، 19.15جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل اليورو 18.98 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.00 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تباينًا، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 18 – 12 قرشًا بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

وسجل الجنيه الأسترليني في بنكي الأهلي ومصر 22.49 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 22.49 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 22.59 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.54 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.53 جنيه للشراء، 22.64 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلى 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.20 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي 59.98 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع طبقا للبنك الأهلي المصري.