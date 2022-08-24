مشاهدة مباراة طرابزون وكوبنهاجن اليوم بث مباشر طرابزون تريزيجيه يلا شوت بدوري الابطال

يلا شوت الجديد طرابزون مباشر مشاهدة مباراة طرابزون وكوبنهاجن اليوم يستضيف فريق طرابزون التركي المحترف به محمود حسن تريزيجيه نظيره كوبنهاجن الدنماركي في مباراة تحديد المتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في مواجهة صعبة على رفاق تريزيجيه مع دقات الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الموافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وتكمن صعوبتها أن فريق تريزيجيه يريد الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا حتى يتواجد بالبطولة القارية الأهم في العالم ولذلك تريد الجماهير أن ترى هدف تريزيجيه اليوم من أجل قيادة فريقه إلى أبطال أوروبا خاصة أنه لم يستطع على التواجد في أستون فيلا الإنجليزي بعدما قرر ستيفن جيرارد المدير الفني الجديد للفريق إعارته إلى بطل تركيا في مغامرة جديدة بعدما لعب لعدة أندية في تركيا.





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رابط مشاهدة مباراة طرابزون وكوبنهاجن اليوم ويسعى طرابزون بقيادة تريزيجيه لتحقيق الفوز بعدما خسر مباراة الذهاب في الدنمارك بهدفين مقابل هدف ولذلك مع عدم تطبيق الهدف الاعتباري في دوري أبطال أوروبا من الموسم الماضي فإن طرابزون مطالب بالفوز بهدفين نظيفين أو الفوز 3-1 من أجل التأهل بين جماهيره وفي عقر داره ولذلك سيلعب على خطف هدف مبكر يريح أعصاب لاعبيه وجماهيره الغفيرة التي تبحث عن الصعود إلى دور المجموعات.





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يلا شوت مشاهدة مباراة طرابزون وكوبنهاجن مباشر ويلجأ تشكيل طرابزون ضد كوبنهاجن على تريزيجيه ويوسف أردوغان وعبد القادر عمر خاصة أن الفريق تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الماضية من الدوري التركي بخماسية أمام أنطاليا سبور وهو ما زاد من أوجاع الفريق قبل هذه المواجهة الصعبة والمصيرية في هذه الليلة لكتيبة المدرب عبد الله أقسى.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة طرابزون وكوبنهاجن اون لاين أما فريق كوبنهاجن فكان قد فاز في مباراة الذهاب على طرابزون التركي بهدفين مقابل هدف وسيعتمد على عدد من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل خوما باباكار وزيكا لا سيما أن الفريق يمتلك عددا من اللاعبين المميزين في هذا الموسم يمكنهم صناعة الفارق ويرغبون في التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي توج بها نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم الماضي بعدما فاز على ليفربول في المباراة النهائية بهدف نظيف.





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