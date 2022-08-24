مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر الاهلى يلا شوت 24-8-2022 الدوري المصري

يلا شوت الجديد الاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي اليوم يستضيف استاد السلام مباراة الأهلي وإنبي اليوم التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الذي توج نادي الزمالك بلقبه أمس في مباراة الاتحاد السكندري لذلك يخوض الفريق الأحمر مباراته أمام الفريق البترولي بشكل شرفي فقط وهو نفس الأمر للمدرب فييرا عندما ينطلق هذا اللقاء في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة في ظل حالة من الغضب الشديد على ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي الذي لا يقدم أوراق اعتماده بشكل رسمي مع الفريق منذ تولي المسؤولية خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لكنه في نفس الوقت يبرر الأمر أنه لم يستلم فريقا كاملا لأن إدارة النادي قررت اللعب بالناشئين اعتراضا على قرارات التحكيم المصري.





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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي مباشر وتعادل الأهلي في الجولة الماضية مع الإسماعيلي سلبيا ولم يقدم العرض المنتظر الذي يليق بشبابه في غياب النجوم الكبار لذلك يسعى سواريش إلى الفوز اليوم بعدما توقف في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 64 نقطة خلف نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة ويخطط لإنهاء الموسم في هذا المركز رغم الهزيمة من فيوتشر في الجولة الماضية.





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يلا شوت الجديد الاهلي مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي اون لاين ويسعى الأهلي ضد إنبي إلى تحقيق الفوز بأي طريقة من خلال الدفع بعدد كبير من اللاعبين الشباب بجانب أصحاب الخبرة حيث سيعتمد تشكيل الأهلي على حسام حسن في خط الهجوم وزياد طارق وكريم فؤاد وأليو ديانج وغيرهم من اللاعبين الذين يريد الفريق البناء عليهم في الموسم الجديد.





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اون لاين يلا شوت الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي لايف أما فييرا في مباراة الأهلي وإنبي فإنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة ويعنيه اللعب على الفوز حتى يضمن عدم الدخول في لعبة الهروب من الهبوط إلى الدرجة الأولى بعدما خسر من طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية لذلك يبحث عن تحقيق الفوز بأي طريقة من خلال الاعتماد على عدد من اللاعبين المميزين مثل مصطفى شلبي ومهاب ياسر وإيبوكا أحد أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليَا الذي يجيد التسجيل من أنصاف الفرص خاصة في المباريات الكبرى مثل مواجهة الأهلي مع سواريش.





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