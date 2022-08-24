بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي مباشر يلا شوت الجديد بالدوري المصري

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي

يلا شوت الجديد الاهلي المصري مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي لايف سهرة كروية ممتعة في مباراة الأهلي وإنبي اليوم ضمن مواجهات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري المصري حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل توجيه رسالة إلى الجماهير أنه ما زال قادرًا على التواجد بقوة خاصة الفريق الأحمر بقيادة مدربه ريكاردو سواريش المغضوب عليه من الجماهير لأنه لم يقدم أي شيء منذ تولي المهمة خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ولذلك فإن الفريق في حاجة شديدة لتحقيق الفوز بعد مرحلة كبيرة من التعثر في مواجهة جورفان فييرا المدير الفني للفريق البترولي الذي سبق له تدريب نادي الزمالك المتوج بلقب الدوري المصري في هذا الموسم بفارق كبير عن الأهلي وبيراميدز الذي فرط في فرص كثيرة من أجل خطف أول بطولة في تاريخه.
 


موعد مباراة الأهلي وإنبي
 


تقام هذه الموقعة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية حيث سيتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس 1 الخاصة ببطولة الدوري المصري.
 

txt

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر الاهلى يلا شوت 24-8-2022 الدوري المصري

 


تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي
 


في حراسة المرمى: علي لطفي
في خط الدفاع: محمد أشرف وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم
في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل
في خط الهجوم: أحمد سيد غريب وزياد طارق وصلاح محسن
 


مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي
 


يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي مباشر ويلعب الأهلي من أجل تحقيق الفوز بعدما تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي في الجولة الماضية وتوقف عند 64 نقطة في المركز الثالث من الدوري المصري وهو المركز الذي لا يقبل به جمهور القلعة الحمراء في كل مكان بعد خسارة كأس مصر 2021 أمام نادي الزمالك.
 


مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر
 


يلا شوت الجديد الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي لايف بينما نادي إنبي لديه 35 نقطة في المركز الثالث عشر ويطمع في الفوز على الأهلي للوصول إلى النقطة 38 من أجل ضمان البقاء في الدوري بشكل رسمي بعدما كان قد خسر من طلائع الجيش بهدف دون مقابل في الأسبوع الماضي ومن أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فيريرا مصطفى شلبي وجون إيبوكا ثاني الهدافين في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك الذي يتصدر الترتيب.
 


بث مباشر مباراة الاهلي وإنبي
 

 

 

الاهلي وانبي مباشر الأهلي وإنبي مشاهدة الأهلي وإنبي الأهلي وإنبي مباشر رابط الأهلي وإنبي الاهلي مباشر الاهلى بث مباشر يلا شوت الاهلى الدوري المصري مشاهدة الاهلي مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر الاهلى يلا شوت 24-8-2022 الدوري المصري

بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي مباشر يلا شوت الجديد بالدوري المصري

عاجل- اجتماعات مكثفة للخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلي.. واتخاذ القرارات بعد المباراة الآخيرة في الدوري

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الموعد والمؤشرات ورابط الاستعلام

بقيادة محرز.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة برشلونة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

عاجل.. تفاصيل جديدة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي "مفاجأة نارية"