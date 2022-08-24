بث مباشر الاهلي اليوم.. مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي مباشر يلا شوت الجديد بالدوري المصري

يلا شوت الجديد الاهلي المصري مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي لايف سهرة كروية ممتعة في مباراة الأهلي وإنبي اليوم ضمن مواجهات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري المصري حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز من أجل توجيه رسالة إلى الجماهير أنه ما زال قادرًا على التواجد بقوة خاصة الفريق الأحمر بقيادة مدربه ريكاردو سواريش المغضوب عليه من الجماهير لأنه لم يقدم أي شيء منذ تولي المهمة خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ولذلك فإن الفريق في حاجة شديدة لتحقيق الفوز بعد مرحلة كبيرة من التعثر في مواجهة جورفان فييرا المدير الفني للفريق البترولي الذي سبق له تدريب نادي الزمالك المتوج بلقب الدوري المصري في هذا الموسم بفارق كبير عن الأهلي وبيراميدز الذي فرط في فرص كثيرة من أجل خطف أول بطولة في تاريخه.





موعد مباراة الأهلي وإنبي





تقام هذه الموقعة في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر ما يوافق الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية حيث سيتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس 1 الخاصة ببطولة الدوري المصري.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي





في حراسة المرمى: علي لطفي

في خط الدفاع: محمد أشرف وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وميدو نبيل

في خط الهجوم: أحمد سيد غريب وزياد طارق وصلاح محسن





مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي





يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي مباشر ويلعب الأهلي من أجل تحقيق الفوز بعدما تعادل سلبيًا مع الإسماعيلي في الجولة الماضية وتوقف عند 64 نقطة في المركز الثالث من الدوري المصري وهو المركز الذي لا يقبل به جمهور القلعة الحمراء في كل مكان بعد خسارة كأس مصر 2021 أمام نادي الزمالك.





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يلا شوت الجديد الاهلي مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وإنبي لايف بينما نادي إنبي لديه 35 نقطة في المركز الثالث عشر ويطمع في الفوز على الأهلي للوصول إلى النقطة 38 من أجل ضمان البقاء في الدوري بشكل رسمي بعدما كان قد خسر من طلائع الجيش بهدف دون مقابل في الأسبوع الماضي ومن أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فيريرا مصطفى شلبي وجون إيبوكا ثاني الهدافين في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك الذي يتصدر الترتيب.





بث مباشر مباراة الاهلي وإنبي

