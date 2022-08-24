شروط منحة الجامعة الصينية المقدمة لطلاب الثانوية والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، عن تفاصيل منحة الجامعة الصينية والشروط والأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وأعلن محافظ شمال سيناء، عن حصول طلاب الثانوية العامة على منحة الجامعة المصرية الصينية بالتعاون مع الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، على أن تكون للمتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022/2021 المنحة الدراسية الجزئية بنسبة مصروفات تصل إلى 50%.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الكليات المتاحة في المنحة الدراسية من الجامعة المصرية الصينية وشروط الحصول عليها، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، وفق ما أعلنته محافظة شمال سيناء في بيان لها، وهي:-

الكليات المتاحة في منحة الجامعة المصرية الصينية

وهناك العديد من الكليات المتاحة في منحة الجامعة المصرية الصينية، وهي على النحو التالي:-

- كلية الهندسة والتكنولوجيا، على أن يكون الحد الأدنى للكلية 68%.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، على أن يكون الحد الأدنى للكلية 55%.

- كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، بحد أدنى74%.

- كلية العلاج الطبيعي، بحد أدنى للكلية 78%.

شروط الحصول على منحة الجامعة المصرية الصينية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

- أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة.

- الحصول على الشهادات (الابتدائية- الإعدادية- الثانوية) من محافظة شمال سيناء.

- ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام.

- ألا يكون الطالب مرشحا لإحدى كليات القمة في التنسيق الحكومي (طب بشري - طب أسنان - صيدلة - علاج طبيعي - هندسة).

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الجامعة المصرية الصينية

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة استمارة الثانوية العامة.

- مستخرج من شهادة الثانوية العامة.

- مستخرج من الشهادة الإعدادية.

- مستخرج من الشهادة الابتدائية.

تتلقى الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس حتى الثلاثاء الموافق 30 أغسطس من عام 2022.