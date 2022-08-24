مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر برشلونه اليوم 24/8/2022 يلا شوت الجديد برشلونة

يلا شوت الجديد برشلونة بث مباشر السيتي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم يستضيف ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتي اليوم وهي المواجهة الودية الخيرية التي تلعب بين الفريقين وتخصص لصالح أبحاث مرضى ضمور العضلات ويتابعها الملايين في الساعة التاسعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة في مواجهة الأستاذ والتلميذ على مستوى المدربين بين بيب جوارديولا وتشافي هيرنانديز بعد أن كان جوارديولا يتولى تدريب تشافي أثناء لعبه في برشلونة وهي الفترة الذهبية للنادي في وجود تشافي وإنييستا وسيرجيو بوسكيتس كلاعبين في وسط الملعب قبل أن يعتزل تشافي ويتولى تدريب نادي السد القطري ثم يخوض فترة تأهيل كبيرة ومن بعدها يتولى تدريب الفريق الكتالوني من أجل تصحيح مساره بعدما خرج في الموسم الماضي خالي الوفاض من كل البطولات ولم يستطع التتويج بأي بطولة سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو الدوري الإسباني أو كأس إسبانيا ولذلك فإن الفريق يحاول أن يستغل هذه المباراة الودية الخيرية لصالح مرضى الضمور العضلي من أجل تحقيق استفاقة حقيقية في هذا الموسم.





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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر برشلونه ويعتمد تشكيل برشلونة ضد مانشستر سيتي على خبرة جيرارد بيكيه وجوردي ألبا في خط الدفاع مع بعض العناصر الجديدة الوافدة على الفريق مثل فرانك كيسي من ميلان الإيطالي وفيران توريس من مانشستر سيتي بجانب مارتن برايثوايت في خط الهجوم من أجل إراحة العناصر الأساسية في الفريق لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.





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رابط مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي مباشر أما تشكيل مانشستر سيتي ضد برشلونة فسيعتمد على جون ستونز ودياز في قلب الدفاع وجاك جيريليش في الجناح الأيسر وفيل فودين ورياض محرز من أجل تحقيق الفوز على الفريق الكتالوني في هذه الموقعة التي تجذب العديد من العيون في جميع أنحاء العالم من أجل متابعة القمة المرتقبة بين الفريقين.





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يلا شوت السيتي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اون لاين وتعادل برشلونة سلبيًا مع رايو فاليكانو في الدوري الإسباني ثم فاز 4-1 على ريال سوسيداد في ظل مطاردة ريال مدريد على اللقب بينما مانشستر سيتي فاز على وست هام يونايتد 2-0 ثم اكتسح بورنموث بأربعة أهداف قبل أن يتعادل 3-3 مع نيوكاسل يونايتد في لقاء قوي ومثير بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.





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