بث مباشر برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم يلا شوت الجديد الخيرية

الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

يلا شوت برشلونه مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم مواجهة ودية قوية لصالح مرضى الضمور العضلي في العالم خلال مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم في مواجهة فنية خاصة عندما يلعب بيب جوارديولا مدرب مان سيتي أمام لاعبه السابق تشافي هيرنانديز الذي يتولى تدريب الفريق الكتالوني وهي المواجهة الأولى بينهما بعد موسم صعب على الفريق الكتالوني خارج خالي الوفاض فيما فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ولذلك فإن الجميع يتابع ما يمكن أن يحدث في هذه الليلة بين فريقين يتابعهما الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في العالم.
 


موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية
 


تبدأ مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ما يوافق الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية وستنقل من خلال قناة برشلونة الرسمية التي ستذهب لأبحاث التصلب الجانبي الضموري.
 

 

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي بث مباشر برشلونه اليوم 24/8/2022 يلا شوت الجديد برشلونة

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تشكيل برشلونة المتوقع ضد مانشستر سيتي
 


في حراسة المرمى: بينا
في خط الدفاع: كوندي وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا
في خط الوسط: فرانك كيسي وجافي وسيرجي روبيرتو وفيران توريس وبيانيتش.
في خط الهجوم: مارتن برايثوايت
 


تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برشلونة
 


في حراسة المرمى: أورتيجا
في خط الدفاع: جوميز وجون ستونز وروبين دياز ولويس
في خط الوسط: بالمر وفيليبس وجاك جريليش
في خط الهجوم: فيل فودين وألفاريز ورياض محرز
 


مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي
 


اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي اليوم وبدأ برشلونة الموسم بالتعادل السلبي مع رايو فاليكانو ثم انتفض أمام ريال سوسيداد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني وفاز برباعية مقابل هدف وهو ما يعكس مدى التطور الرهيب في ظروف الفريق مع تشافي هيرنانديز الذي يخطط للفوز على أستاذه في الملاعب والتدريب من أجل تقديم هدية للجماهير ولذلك فإن الجميع يترقب ما يدور أمام بيب جوارديولا خاصة أن هذا اللقاء لا يحتمل إلا تقديم العرض القوي في هذه الليلة.
 


مشاهدة مباراة برشلونة مباشر
 


يلا شوت الجديد برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر سيتي لايف أما مانشستر سيتي فلعب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وبدأ الموسم بالفوز على وست هام يونايتد بهدفين نظيفين ثم اكتسح بورنموث برباعية وبعدها تعادل مع نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق بعد مباراة مثيرة عكست مدى معاناة دفاع السيتي في المباريات الكبيرة خاصة أمام الأندية التي تهاجمه لكن في كل الأحوال سيخوض جوارديولا هذا اللقاء باعتباره من المباريات الودية الخيرية التي لا تتطلب العناء والمجهود.
 


البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي
 

 

 

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