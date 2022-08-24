الصين تعفي 17 دولة أفريقية من 23 قرضًا دون فوائد

أعلنت الصين على لسان وزير خارجيتها، وانغ يي، ضمن فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي، أنها ستتنازل عن 23 قرضًا دون فوائد لـ 17 دولة إفريقية. وكانت هذه القروض تستحق الدفع بحلول نهاية 2021.

وتعهدت الصين بمواصلة الدعم والمشاركة في بناء مشاريع البنية التحتية في دول إفريقيا من خلال التمويل والاستثمار والمساعدة.

وقال وانغ: "سنواصل أيضًا زيادة الواردات من إفريقيا، ودعم التنمية الأكبر في قطاعي الزراعة والتصنيع في إفريقيا، وتوسيع التعاون في الصناعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والصحة، والقطاعات الخضراء ومنخفضة الكربون."

وتابع: "إن بكين قدمت 3 مليارات دولار من أصل 10 مليارات دولار من التسهيلات الائتمانية التي تعهدت بها للمؤسسات المالية الأفريقية منذ منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي انعقد في السنغال في نوفمبر 2021. وبلغت واردات الصين من السلع الأفريقية خلال سبعة أشهر 70.6 مليار دولار بينما استثمرت الشركات الصينية 2.17 مليار دولار في إفريقيا."

وقال المسؤول إن بكين وافقت على دخول 98٪ من الصادرات من 12 دولة أفريقية هذا العام معفاة من الرسوم الجمركية وقدمت مساعدات غذائية طارئة لجيبوتي وإثيوبيا والصومال وإريتريا.