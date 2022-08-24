بورصة وول ستريت تغلق مرتفعة وكل الأنظار تتجه إلى جاكسون هول

الاقتصاد
وول ستريت
وول ستريت

أغلقت بورصة وول ستريت مرتفعة يوم الأربعاء بدعم من مكاسب لأسهم التكنولوجيا بينما ينتظر المستثمرون مؤتمر جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

ويترقب المستثمرون كلمة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في المؤتمر الذي يبدأ يوم الخميس قد تقدم إشارات بشأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل وهل يمكن للبنك المركزي أن يحقق "هبوطا ناعما" للاقتصاد.

والمتعاملون منقسمون بين توقع زيادة قدرها 50 نقطة أساس وزيادة قدرها 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي مرتفعا 12.56 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 4141.29 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 51.08 نقطة، أو 0.41 بالمئة، ليغلق عند 12432.38 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 58.69 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 32982.80 نقطة.

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