أنواعها وأعدادها.. ماذا تعرف عن فصائل الدم فصيلة الدم؟

تعد فصيلة الدم من التصنيفات لتحديد أنواع الدم المختلفة والمهمة جدًا في التأكد من الحصول على نقل دم صحي إذا لزم الأمر - وهو قرار يمكن أن يوضح الفرق بين الحياة والموت.

فصيلة الدم لديك وراثية، ولكن يتم تحديدها بناءً على أجسام مضادة معينة وعوامل مستضدية موروثة أخرى على خلايا الدم الحمراء أو عدم وجودها.

ما هي أنواع الدم المختلفة؟

تتعرف الجمعية الدولية لنقل الدم على 43 نظامًا مختلفًا لفصائل الدم، وأشهرها نظام ABOونظام Rh، والتي غالبًا ما تستخدم معًا.يحدد نظام ABOفصيلة الدم بناءً على مزيج من اثنين من الأجسام المضادة المختلفة واثنين من مستضدات مختلفة، بينما يختبر Rhلشيء يسمى عامل Rhويحدد ما إذا كان لديك نوع دم إيجابي Rh أو فصيلة دم Rh سالبة.

بمعنى آخر، ABOيعطي الحرف، Rhيعطي الجمع (+) أو ناقص (-).

تسمى خلايا الدم الحمراء التي تقدم جزيئات من نوع معين خلايا الدم من النوع أ، بينما تسمى خلايا الدم الحمراء التي تقدم نوعًا آخر من الجزيئات خلايا الدم من النوع ب. تسمى خلايا الدم الحمراء التي تعرض كلا النوعين من الجزيئات على سطحها خلايا الدم من النوع AB، بينما تسمى الخلايا التي لا تعرض أيًا من الجزيئات خلايا الدم من النوع O.

يتعرف جهاز المناعة البشري على هذه الجزيئات، وعند مواجهة جزيء مختلف عن النوع الموجود بانتظام في الجسم، يعامله كعنصر غريب يجب مهاجمته. على سبيل المثال، إذا تلقى شخص من فصيلة الدم Oالتبرع بالدم من النوع A، فسوف يتعرف جسمه على جزيئات الدم من النوع A على أنها غريبة، ويعتبر خلايا الدم الحمراء المتبرع بها غزاة ويهاجمها. هذا هو السبب في أنه من الضروري ضبط فصيلة دم المتبرع مع فصيلة دم المتلقي.

كم عدد فصائل الدم الموجودة؟

بناءً على نظام ABOونظام Rh، هناك ثمانية أنواع من الدم.

أ +

أ-

ب +

ب-

AB +

AB-

O +

س-

تعتمد على المستضدات الموجودة في خلايا الدم الحمراء والأجسام المضادة في بلازما الدم.

تحتوي فصائل الدم A على أجسام مضادة للبلازما B لكن مستضدات خلايا الدم الحمراء

تحتوي فصائل الدم B على أجسام مضادة للبلازما ومستضدات خلايا الدم الحمراء B

فصائل الدم ABلا تحتوي على أجسام مضادة للبلازما Aو B ولكن مستضدات خلايا الدم الحمراء Aو B

تحتوي فصائل الدم O على أجسام مضادة للبلازما A و B ولكن لا تحتوي على مستضدات خلايا الدم الحمراء A و B

يتم تحديدها من خلال علم الوراثة أيضًا.

ما هي أندر فصيلة الدم؟

أندر فصيلة دم هي AB-، والمعروف أيضًا باسم AB سلبي. توجد فصيلة الدم هذه فقط في نسبة صغيرة جدًا من سكان العالم وفي البلدان الفردية.

توجد فصيلة الدم النادرة بشكل أساسي في أقل من واحد من كل ألف شخص. يتم تحديد ندرتها الحقيقية من خلال عوامل أخرى، مثل العديد من أنظمة تصنيف فصائل الدم الأخرى، وعوامل في مئات المستضدات الأخرى. بمعنى آخر، قد يتم تحديد الندرة خارج أنظمة ABO و Rh.

ما هي فصيلة الدم الأكثر شيوعا؟

في حين أن هذا يختلف من بلد إلى آخر إلى حد صغير، فإن فصيلة الدم O + (فصيلة الدم إيجابية O) هي أكثر فصيلة الدم شيوعًا.

إنه كثير لدرجة أنه في العديد من البلدان، أكثر من نصف السكان لديهم O +. في الإكوادور والبيرو، الغالبية الأكثر صلابة لديها فصيلة دم إيجابية من نوع O.

لكن هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها. على سبيل المثال، غالبًا ما تكون فصائل الدم في المجموعة "ب" أكثر شيوعًا في الشرق الأوسط.



ما هي فصيلة الدم المتبرع الشامل؟

فصيلة الدم O- (فصيلة الدم O- سلبية) هي فصيلة دم المتبرع الشاملة. من الناحية الفنية، هذا يعني فقط أن لديه أقل خطر للتسبب في حدوث مضاعفات أثناء نقل الدم. هذا مهم بشكل خاص في الحالات التي يوجد فيها نقص في الدم المتاح، والذي يحدث غالبًا في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن فصيلة الدم O- هي عالمية فقط لخلايا الدم الحمراء. فصائل الدم AB هي المتبرع الشامل للبلازما.

ضع في اعتبارك أن فصائل الدم لا تقتصر بالضرورة على تلقي الدم من فصائل الدم الأخرى فقط. لكن القيام بذلك باستخدام نفس فصيلة الدم غالبًا ما يكون هو الرهان الأكثر أمانًا.